Kohtaamiskioski yllättää Kalasatamassa

17.7.2017 10:30 | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Parrulaiturille Kalasatamaan tuleva Kohtaamiskioski on paikka kohtaamisille, tapahtumille ja kokeiluille. Se on yksi Kalasataman ympäristötaidehankkeen kesän 2017 tapahtumista.

Kalasataman Kohtaamiskioski on julkista tilaa elävöittävä elementti, jossa voi pysähtyä, oleskella ja järjestää pienimuotoisia tapahtumiakin tai pitää vaikka kioskia Ravintolapäivän hengessä. Tapahtumista voidaan tiedottaa Kohtaamiskioskin Facebook-sivun kautta.



“Työmaat ja keskeneräisyys nähdään usein ikävänä ilmiönä. Haluamme kääntää työmaaestetiikan positiiviseksi ja ammennamme siitä teokseen ja sen ilmeeseen. Kioski on kokeilu ja tarjoaa varmasti yllätyksiä niin kaupunkilaisille kuin meille tekijöillekin”, kertoo taiteilija Päivi Raivio.



Teos on paikoillaan yhden kesän kerrallaan ja on ensi kesänä siirrettävissä toiselle paikalle ja koottavissa eri muotoiseksi.



RaivioBumann-kollektiivi (Päivi Raivio ja Daniel Bumann) on julkisen tilan taiteeseen ja muotoiluun erikoistunut kaksikko, jonka tausta on yhteisötaiteessa, lavastustaiteessa ja väliaikaisissa, kokeilupohjaisissa projekteissa.



Kalasataman ympäristötaide rahoitetaan kokonaisuudessaan Kalasataman rakennuttajilta perittävällä tontin kerrosneliömetrikohtaisella maksulla. Ympäristötaideprojektia koordinoi Helsingin kaupunki.





