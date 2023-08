Kohtaamispaikka päihteitä käyttäville nuorille avaa ovensa ensi viikolla

Viime aikojen uutisotsikot sekä nuorten parissa työskentelevien kokemukset kertovat päihteitä käyttävien nuorten haastavasta tilanteesta. ”Kaduille jalkautuvassa päihdetyössä olemme huomanneet, että nuorilla on toisinaan heikosti tietoa päihteiden käytön vaaroista ja haitoista, mikä saattaa johtaa riskikäyttäytymiseen”, kertoo Annika Mansner, joka toimii hankevastaavana kaduilla jalkautuvaa päihdetyötä tekevässä Etsivä löytää -hankkeessa sekä kohtaamispaikan perustavassa Nuorten tukikohta -hankkeessa.

Kohtaamispaikka tarjoaa tukea arjen haasteisiin

Pian avautuva Nuorten tukikohta on turvallinen paikka, jonne esimerkiksi kaduilla kohdatut päihteitä käyttävät nuoret voidaan ohjata viettämään aikaa sekä saamaan apua ja tukea arjen haasteisiin. Kohtaamispaikassa tarjotaan yksilöllistä palveluohjausta, ja tarkoituksena on kehittää myös ryhmätoimintaa, jossa nuoret saavat tietoa heidän arkeensa liittyvistä teemoista.

“Avun vastaanottamista helpottaa se, että Nuorten tukikohdassa voi asioida anonyymisti ja ilman vaatimusta toimintaan sitoutumisesta. Toiminnan kehittämisessä kuunnellaan nuorten tarpeita”, Mansner kertoo. Kohtaamispaikka tulee olemaan auki kolmena päivänä viikossa, ja siellä työskentelee neljä työntekijää. Nuorten tukikohdan toiminta on tarkoitettu kaikille nuorille, jotka oireilevat päihteillä.

Nuorten hyvinvointia vahvistetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa

Nuorten tukikohta on Tukikohta ry:n kolmevuotinen hanke, joka toimii STEA:n rahoituksella. Hankkeen tavoitteena on nuorten arjen hyvinvoinnin vahvistaminen tiedon ja tuen avulla.

“Toiminnan onnistumisen kannalta on erittäin tärkeää tehdä yhteistyötä muiden tahojen kanssa, jotka kohtaavat päihteitä käyttäviä nuoria”, Tukikohta ry:n toiminnanjohtaja Ron Furman kertoo. “Yhteistyön tarkoituksena on se, että nuoret pääsevät heille sopiviin palveluihin. Yhteistyökumppanit voivat ohjata asiakkaita meille ja me heille. Keskeistä on löytää nuorille ne palvelut, jotka vastaavat heidän tarpeisiinsa.”