Kohti kestävää tulevaisuutta - Kokkola Material Week 2020 9.-12.11.2020

Kansainvälinen Kokkola Material Week tarjoaa vuosittain korkeatasoisen katsauksen kemianteollisuuden, biotalouden ja akkuteknologian ajankohtaisesta tutkimuksesta ja kehitysnäkymistä. Kokkola Material Weekistä on kehittynyt alan toimijoiden ja sidosryhmien merkittävä verkostoitumistapahtuma.

Kokkola Material Week järjestetään tänä vuonna 9. - 12.11.2020 virtuaalisena tapahtumana, ensimmäistä kertaa pääosin englanniksi. Viikon teemana on “Towards Sustainable Future”, kertoen kemian monipuolisesta vaikutuksesta niin geo-, bio-, kuin kiertotaloudessa. Tänä vuonna lisäksi juhlitaan sekä 400-vuotiasta Kokkolaa että 75-vuotisjuhliaan viettävää Kokkola Industrial Parkia. Luvassa on yli 70 huippupuhujaa.

- Nyt meillä on mahdollisuus tavoittaa entistä laajempi ja kansainvälinen yleisö ja avata monipuolista alueemme osaamista, iloitsee Biolaakso-koordinaattori Tiina Aittola virtuaalitapahtuman etuja.

Järjestelyissä ovat mukana: Biolaakso-klusteri, Centria-ammattikorkeakoulu, Geologian tutkimuskeskus, Interreg Botnia-Atlantican FCS-projekti, Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Industrial Park, Kokkolan kaupunki, KOSEK, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, KOSEK, KPedu, Luonnonvarakeskus, Mediakeskus Lime, Oulun yliopisto sekä Pohjanmaan ELY.

Poimintoja päivien ohjelmasta

Maanantaina 9.11. Avajaisseminaarissa juhlitaan sekä 400-vuotiasta Kokkolaa että 75-vuotisjuhliaan viettävää Kokkola Industrial Parkia. Tilaisuudessa avataan myös uutta kansallista akkustrategiaa ja KIPin, kaupungin ja yliopiston edustajista koottu paneeli pohtii kiertotalous- ja akkuteemaa Kokkolan näkökulmasta. Valtakunnan päättäjätason puhujina mm. Kemianteollisuus ryn CEO Mika Aalto, GTK:n johtaja Mika Nykänen ja Jyri Arponen Sitralta.

Tiistaina 10.11. Geo-Kokkola – päivässä jatketaan vahvasti akkuteemassa. Paikallista näkökulmaa tuo aamupäivän KeyNote puheenvuoro Hannu Hautala: Most Advanced Battery Grade Lithium Project in Europe – Case Keliber ja kansainvälistä tuulahdusta iltapäivän KeyNote Kristina Edström: Battery 2030+ flagship and emerging battery technologies. Iltapäivästä vastaa Batteries from Finland, jonka lisäksi rinnakkaistapahtumana iltapäivässä on EVAKOT-hankkeen loppuseminaari. Alkuillasta yrityksillä on mahdollisuus luoda uusia yhteyksiä Industry MeetingPoint tapahtumassa, tällä kertaa täysin virtuaalisesti! Interreg Botnia-Atlantica projekti Future Cleantech Solutions kokoaa alustalle koko Merenkurkun alueen yrityksiä.

Keskiviikkona 11.11. Re-Kokkola-päivässä paneudutaan kiertotalouden monipuoliseen merkitykseen kemianteollisuuden ekosysteemissä. Päivän puheenvuoroissa kuullaan yritysten kiertotalous-caseja, keskustellaan niistä KIP-paneelissa sekä tutustutaan viimeisimpiin tutkimustuloksiin mm. ravinteiden talteenotosta eri sivuvirroista. Rinnakkaistapahtumina LECo-konferenssi Local Energy Communities: Pathways in a sustainable and renewable future sekä CINEMA-hankkeen webinaari. Illan päättää erityisesti pk-yrityksille suunnattu Team Finlandin Kasvu ja uudistuminen muutoksessa -tilaisuus, joka on suomeksi.

Torstain 12.11. Bio-Kokkola – päivän teemana on Teollisuuden sivuvirroista uusia tuotteita. Päivän Key Note -puhujaksi olemme saaneet kestävän liiketoiminnan konsulttiyrityksen Gaia Consultingin osakkaan ja Tracegrown Oy:n hallituksen puheenjohtajan Kaisa Hietalan. Hietalan KeyNote-puheenvuoron otsikko on ”How to make circularity a business?” Päivän toisen Key Note-puheenvuoron pitää Matti Malkamäki aiheesta “Hydrogen in energy production and transportation”. Päivän aikana saadaan uusinta tietoa meneillään olevista biotalouteen liittyvistä tutkimustuloksista niin Suomesta kuin Ruotsista.

