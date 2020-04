Kohti koronakriisin ratkaisua -tilaisuus: Helsingin yliopiston tutkijat vastaavat, mitä akuutin kriisin ratkaiseminen vaatii

Zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti ja uhkaavien infektiotautien apulaisprofessori Tarja Sironen vastaavat kysymyksiin perjantaina 17.4. kello 10–11 Tiedekulman striimissä.

Tutkijat kehittävät kiivaasti uutta diagnostiikkaa ja lääkehoitoja, joilla etsitään ratkaisuja koronakriisiin. Tutkimuksen edistysaskeleet antavat toivoa kriisin ratkaisemisesta. Avoimia kysymyksiä on kuitenkin valtavasti: Kuinka laajasti ja ketä kannattaa testata? Millainen epidemian seuraava aalto on? Milloin rokote on valmiina?



Helsingin yliopiston tutkijat vastaavat kysymyksiin koronakriisistä perjantaina 17.4. kello 10–11 Tiedekulman striimissä. Tutkijat jakavat näkemyksensä siitä, miten voimme ratkaista akuutin kriisin ja estää vastaavanlaista kriisiä puhkeamasta uudelleen.

Mukana keskustelemassa ovat zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti, uhkaavien infektiotautien apulaisprofessori Tarja Sironen ja lääketieteellisen tiedekunnan varadekaani Kari Reijula. Tilaisuuden avaa kansleri Kaarle Hämeri. Haastattelijana toimii Reetta Räty.



Ohjelma striimataan Tiedekulmasta perjantaina 17.4.2020 klo 10–11 ja julkaistaan tallenteena jälkikäteen. Katso: https://tiedekulmamedia.helsinki.fi/fi/web/tiedekulma/player/webcast?playerId=38521893&eventId=52433019



Voit esittää myös omia kysymyksiä ennakkoon Facebook-tapahtumassa: https://www.facebook.com/events/268018144198297/





Lisätietoja:

Olli Vapalahti

Professori

olli.vapalahti@helsinki.fi

050 4488 842

Tarja Sironen

Apulaisprofessori

tarja.sironen@helsinki.fi

050 4471 588

Kari Reijula

Varadekaani

kari.reijula@helsinki.fi

050 3112 461