Kohti ruokahävikin puolittamista – punalapputuotteet edelleen asiakkaiden suosiossa

S-ryhmän tavoitteena on edetä kohti ruokahävikin puolittamista vuoteen 2030 mennessä. Vastuullisuusohjelmaan kirjattua tavoitetta kohti edetään kehittämällä sekä ennustepohjaista tilaamista että uusia tapoja hyödyntää hävikkiuhan alla olevia tuotteita. Esimerkiksi joissakin osuuskaupoissa on tuotu tarjolle edullisia hävikkilaatikoita ja -pusseja hedelmä- ja vihannes- sekä leipäosastoille.

Viime vuonna S-ryhmän ruokakauppojen (Prisma, S-market, Sale, Alepa, Food Market Herkku) hävikki laski seitsemän prosenttia.

”Hävikin vähentäminen on tärkeä tavoite myymälöiden tuotetäydentämisessä ja koko toimitusketjun ohjauksessa. Kehitämme jatkuvasti ennustemallejamme ja tilausjärjestelmiämme siten, että tilausmäärät vastaavat mahdollisimman tarkasti tuotteiden kysyntää kussakin myymälässämme eikä ylimääräistä hävikkiä pääse syntymään. Lisäksi erityisesti lyhyen säilyvyysajan tuoretuotteissa mahdollisimman nopeat toimitusajat tavarantoimittajalta myymälään ovat kriittisiä tuotteiden myynti- ja käyttöajan pidentämiseksi”, kertoo päivittäistavaroiden saatavuuden ohjauksesta vastaava johtaja Tuulia Wennerkoski S-ryhmän marketkaupasta.

Ilta-alessa tutut suosikit

Asiakkaille näkyvin ja tutuin osa hävikinhallintaa lienevät punalaputetut tuotteet sekä niiden ilta-alennukset, joita hyödyntämällä voi tehdä helposti hävikistä hyvikkiä.

S-ryhmän myymälöissä vanhaksi menossa olevia tuotteita on punalaputettu systemaattisesti jo yli kymmenen vuoden ajan. Punalapputuotteiden -60 %:n ilta-ale puolestaan vakiinnutti asemansa nelisen vuotta sitten, jolloin siitä tuli valtakunnallinen käytäntö S-ryhmän myymälöissä.

Vuonna 2020 S-ryhmän ruokakaupoissa myytiin reilut 80 miljoonaa punalaputettua tuotetta. Kappalemäärissä mitattuna suosituimpia punalapputuotteita ovat etenkin paistopisteen tuotteet (muun muassa riisipiirakat, croissantit ja lihapasteijat), ruisleivät sekä jauhelihat. Euromääräisesti eniten punalaputettuina myydään tuoreita kala- ja lihatuotteita, erityisesti lohifileitä, jauhelihoja ja kanafileitä.

Punalaputtamisen lisäksi elintarvikkeita lahjoitetaan myymälöistä myös hyväntekeväisyyteen. S-ryhmän osuuskaupat tekevät yhteistyötä yli 400 hyväntekeväisyyskumppanin kanssa eri puolilla Suomea.

”Ruokahävikin vähentäminen on yhteinen asia, johon jokainen meistä voi vaikuttaa omilla valinnoillaan. Hävikkiä syntyy koko ruokaketjussa, mutta merkittävä osa siitä on peräisin kotitalouksista. Tämän vuoksi onkin tärkeää huolehtia myös siitä, että kaikki kotiin ostettu ruoka tulisi syödyksi. Esimerkiksi Yhteyshyvän sivuilta löytyy ideoita hävikkiresepteihin, joiden avulla jääkaapin jämäruoista voi loihtia maukkaita annoksia”, sanoo vastuullisuuspäällikkö Anni Loukaskorpi S-ryhmän marketkaupasta.

Tällä viikolla vietetään hävikkiviikkoa, jonka tavoitteena on nostaa ruoan arvostusta ja kertoa ruokahävikin vähentämisen tärkeydestä. Ruokahävikin vähentämiseen kannustaa myös Rakasta joka murua -kampanja, jossa S-ryhmä on mukana. S-ryhmän vastuullisuusohjelman mukaan osuuskaupparyhmän tavoitteena on edetä kohti ruokahävikin puolittamista vuoteen 2030 mennessä. S-ryhmä on mukana myös elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksessa, jossa hävikin vähentäminen on koko toimialan yhteisenä tavoitteena.