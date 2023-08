Kohti tulevaisuuden pankkipalveluja - Solita pilvikumppanina Säästöpankkiryhmän jättihankkeessa

Solita jatkaa olemassa olevaa pilvikumppanuutta Säästöpankkiryhmän lähivuosien merkittävimmässä pankkipalveluympäristön uudistuksessa, jossa Säästöpankkiryhmä uudistaa muun muassa lainaamisen järjestelmänsä, rakentaa uuden asiakkuudenhallinnan järjestelmän sekä yhtenäistää näihin liittyviä prosesseja asiakkaiden pankkikokemuksen sujuvoittamiseksi ja nopeuttamiseksi. Säästöpankkiryhmän uusien järjestelmien ensimmäisen vaiheen käyttöönotto tapahtuu vaiheittain vuoden 2026 loppuun mennessä.



Solita vastaa Säästöpankkiryhmän pilvi-infrastruktuuripalveluiden tietoturvallisesta tuottamisesta Microsoft Azure -ympäristössä. Lainaamisen järjestelmän pilvi-infrastruktuurin tuottamisesta Solita vastaa yhteistyössä Samlinkinkanssa. Mittavan, pankkiasiointia sujuvoittavan kehityshankkeen muita kumppaneita ovat muun muassa Tietoevry ja twoday.

“Olemme ylpeinä mukana kehittämässä Säästöpankkiryhmälle tulevaisuuden pankkipalveluja, jotka hyödyntävät tietoturvallisesti ja toimialan vaatimusten mukaisesti pilviteknologioiden uudet mahdollisuudet ja tarjoavat Säästöpankin asiakkaille alan parhaan käyttökokemuksen palvelukanavasta riippumatta”, kertoo Solitan pilvipalveluliiketoimintaa vetävä Karri Lehtinen.



Tietoturvallinen loikka legacy-pankkijärjestelmistä pilviympäristöön



Säästöpankkiryhmä on ensimmäisten pankkien joukossa Suomessa uudistamassa digitaalisia palvelujaan Microsoft Azure -pilviympäristöön. Tarkkaan säädellyt pankkipalvelut ja lainaamisen järjestelmät toimivat edelleen pitkälti kymmeniä vuosia sitten rakennetuissa IT-järjestelmissä perinteisissä konesali- ja nk. mainframe- ympäristöissä.

”Käynnistämme yrityksemme yli 200-vuotisen historiamme suurimman investoinnin, joka mahdollistaa nopeamman kyvyn reagoida asiakastarpeiden muuttumiseen. Kyseessä ei kuitenkaan ole pelkkä IT-hanke, vaan kaikkien Säästöpankkiryhmän pankkien yhteinen liiketoimintauudistus, jonka lopputuloksena arki on sujuvampaa niin asiakkaille kuin työntekijöillemme. Ihmistä ja asiakasta emme unohda, päinvastoin, hyödynnämme järjestelmiämme entistä paremmin taustatyössä ja aikaa jää tärkeimmälle, eli asiakkaidemme kohtaamiseen”, toteaa Säästöpankkiliiton toimitusjohtaja Karri Alameri Säästöpankkiryhmän tiedotteessa.

Auditoitua ja palkittua pilviosaamista



Solitan pilviosaaminen on saanut Microsoftin harvinaisen Azure Expert MSP -sertifioinnin. Yrityksen Azure -osaaminen on saanut tunnustusta myös laajemmin: Solita on valittu Vuoden Microsof Azure -kumppaniksi data-, analytiikka- ja tekoälyratkaisujen saralla Suomessa kahteen kertaan peräkkäin. Yrityksellä on myös laajaa kokemusta digitaalisten palvelujen ketterästä kehittämisestä tarkasti säädellyissä ympäristöissä, kuten pankeissa ja terveydenhuollossa.



Solita on kehittänyt ratkaisuja pilvipalvelujen hallintaan ja automatisointiin, ja yhtiön kehittämää Solita CloudBlox® -palvelukokonaisuutta hyödynnetään monitoimittajapilviympäristöissä kapasiteetin, kustannusten, vaatimustenmukaisuuden ja tietoturvan hallintaan sekä sovellusten operointiin.



Microsoft Azuren lisäksi Solita tukee asiakkaitaan myös esimerkiksi Google- ja AWS-pilviteknologioiden käyttöönotossa, sekä palvelujen jatkuvassa kehityksessä ja operoinnissa. Solitan pilviympäristön kehitys- ja operointipalvelutarjoamaa täydentää yhtiön Solitan ohjelmistokehitys-, data-analytiikka ja integraatiopalveluosaaminen. Solitan pilviasiakkaisiin kuuluvat Säästöpankin lisäksi mm. Terveystalo, Tamro, Duodecim ja Ponsse.

Lisätietoja:

Solita, Karri Lehtinen, Senior Vice President, Cloud Platforms, karri.lehtinen@solita.fi, +358 40 507 8474



Solita, Erkki Hiekka, Account Director, erkki.hiekka@solita.fi, +358 40 513 1499

Säästöpankkiliitto, Karri Alameri, toimitusjohtaja,

+358 45 656 5250, karri.alameri@saastopankki.fi





Säästöpankkiliitto, Pekka Suomalainen, CIO

040 585 1126, pekka.suomalainen@saastopankki.fi