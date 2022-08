Kohti vapautumista ja valaistumista

” Onneen ei voi pyrkiä. Onnellinen voi vaan olla.”

- Jarmo Saarti uutuusteoksessa Olemisen tie – Zen -mietekirja

Jarmo Saartin Olemisen tie – Zen -mietekirja tarjoaa lukijalle mahdollisuuden vapautua ajattelun jäykistä rakenteista. Teos sisältää buddhalaisissa zen -harjoituksissa käytettyjä lyhyitä kertomuksia, Kōaneja, jotka kertovat elämäntarkoitusta etsivän karhun kohtaamisesta mestarinsa kanssa. Teoksen tussipiirustuksin kuvitetut oppitunnit hämmentävät, haastavat ja kyseenalaistavat lukijan mielen toimintaa johtaen hänet kohti valaistumista. Uutuusteos sisältää helppoja syvällisiä viisauksia, jotka jokaisen on mahdollista ottaa osaksi omaa elämää ja arkea. Teos on tarkoitettu kaikille itsensä henkisestä kehittämisestä ja mietiskelystä kiinnostuneille, jotka haluavat ymmärtää paremmin mielen toimintaa ja ovat valmiita kyseenalaistamaan omaa ajatteluaan.

”Voit lukea kirjaa itseksesi tai käydä sen esimerkkitilanteita läpi yhdessä ystäviesi kanssa. Äänen puhuminen ja dialogi ovat oivallisia tapoja harjoittaa yhteistä mietiskelyä. Myös huumori ja naurun kautta maailman kokeminen ovat keskeisessä roolissa kärsimyksestä vapautumisessa ja hetkessä elämisessä”, ohjeistaa Jarmo Saarti uutuusteoksensa lukijaa.

Jarmo Saarti on tehnyt työuransa eri kirjastoissa. Hän on ollut kiinnostunut itämaisestä filosofiasta ja kirjallisuudesta nuoruudestaan lähtien erikoistuen jo opiskeluaikanaan kiinalaisen kirjallisuuden suomennoksiin. Saarti on kirjoittanut ja toimittanut lukuisia kauno- ja tietokirjoja, esimerkiksi Kiinalaisen kaunokirjallisuuden suomennokset 1900-luvulla (Jyväskylän yliopisto, 2013) sekä Matka vuoren huipulle: sarjakuvarunoelma (Books on Demand, 2021). Saarti on myös muusikko ja kuvataitelija, joka on tehnyt kiinalaisia tussipiirrostöitä lukiovuosistaan lähtien.

Olemisen tie ­– Zen-mietekirja ilmestyi kirjakauppoihin kesäkuussa 2022.

Viisas Elämä Oy on suomalainen kustantamo, jolla on 25 vuoden kokemus sekä kotimaisen että ulkomaisen tietokirjallisuuden julkaisemisesta. Kustantamo keskittyy julkaisuohjelmassaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja on Suomen johtava kustantamo tässä kategoriassa. Viisas Elämä tarjoaa työkaluja ja oivalluksia merkitykselliseen elämään kaikilla elämän osa-alueilla. Viisas Elämän valikoimaan kuuluu ajattomia klassikoita, kuten Eckhart Tolle, Dalai Lama, Florence Scovel Shinn, James Allen, Jon Kabat-Zinn, Byron Katie, Timothy Ferriss, Tony Robbins, Charles Duhigg, Clarissa Pinkola-Estés, Wayne D. Dyer, Bruce Lipton, Michael Singer, ja Brené Brown.