Koirahyökkäykset kertovat ihmisten ymmärtämättömyydestä ja vastuuttomuudesta

Keskustelussa jaettiin syvä huoli koirahyökkäysten lisääntymisestä. Taustalla nähtiin ihmisten ymmärtämättömyyttä ja vastuuttomuutta niin koirien kasvatuksessa, hankinnassa kuin omistamisessakin. Eri maissa koirahyökkäyksiin on reagoitu eri tavoin esimerkiksi kieltämällä tai rajoittamalla joidenkin rotujen omistamista.

– Suomen Kennelliitto ei perinteisesti ole kannattanut rotukieltoja, sillä ne voivat johtaa laittoman koirakaupan lisääntymiseen ja tehdä koirista statussymboleja. Rotujen kieltäminen johtaisi myös siihen, ettei koirien kasvatusoloja ja hyvinvoinnin turvaamista voida kontrolloida mitenkään. Rotusekoitusten vuoksi kieltojen valvonta olisi käytännössä mahdotonta, huomioi Suomen Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen.

Lisäksi keskusteltiin esimerkiksi Espanjassa käytössä olevista lisensseistä, joita vaaditaan tietyn tyyppisten rotujen omistajilta. Suomen Kennelliitto ja rotujärjestöt voivat suoraan vaikuttaa vain alaiseensa toimintaan. Kennelliitto on ottanut kantaa koirahyökkäyksiin tiedotteessaan 25. toukokuuta.

Tilaisuudessa nostettiin esille myös toimittajien tärkeä merkitys. On kaikkien etu, ettei mediassa lietsota turhia pelkoja tai anneta liian ruusuista kuvaa koirien ominaisuuksista tai omistamisesta.

– Tarkistetuilla faktoilla tuetaan tehokkaasti vastuullista koiranomistamista. Kennelliitto jäsenyhdistyksineen tarjoaa mielellään asiantuntemusta niin toimittajien kuin muidenkin sidosryhmiemme käyttöön, Lehkonen sanoo.

Rekisteröimättömän koiran luonne voi olla tuntematon

Tilaisuudessa oltiin erityisen huolissaan järjestäytyneen koirankasvatuksen ulkopuolisesta rekisteröimättömien koirien kaupasta, jossa koiran luonteeseen ja omistajan kykyihin hallita koiraa ei välttämättä kiinnitetä mitään huomiota.

Suomen Kennelliiton alaisessa kasvatustoiminnassa eri rotujen jalostuksen tavoiteohjelmiin on kirjattu, ettei arkaa ja selvästi vihaista koiraa saa käyttää jalostukseen. Suomessa luonteen merkitykseen on koiranjalostuksessa kiinnitetty huomiota monia maita enemmän eikä aggressiivisuus ole toivottu ominaisuus missään rodussa.

Kennelliitolla ja rotujärjestöillä on käytössä eri menetelmiä koiran luonteen ja käyttäytymisen arviointiin. Tilaisuudessa pohdittiin luonnetestien kehittämisen mahdollisuuksia ja keinoja vahvistaa kasvattajien osaamista koirien luonteesta ja käyttäytymisestä. Kennelliiton suunnitelmissa on lisätä panostusta koiran luonteeseen ja käyttäytymiseen liittyvissä asioissa.

Esille nousi myös, että eri rotujärjestöjen ja -yhdistysten olisi hedelmällistä tehdä keskenään enemmän yhteistyötä, jotta koiran luonteeseen ja vastuullisen koiran hankinnan ja -pidon tueksi kehitettyjä hyviä käytäntöjä saataisiin leviämään laajemmalle. Kasvattajan on myös harkittava huolella, kenelle hän pennun myy.

Omistaja on aina viime kädessä vastuussa koirastaan myös silloin, kun se on toisen ihmisen hoidossa. Rodut ovat syntyneet erilaisiin tehtäviin eivätkä kaikki rodut sovi kaikille ihmisille tai kaikkiin olosuhteisiin. Sen vuoksi koiran hankintaa on harkittava hyvin huolellisesti ja mietittävä kykyjään sekä mahdollisuuksiaan vastata koiran käyttätymistarpeisiin.