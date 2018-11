Koiramessuilla esitellään uusia koiraharrastuslajeja

Kennelliitto: Koiranomistamisen lähtökohtana on aina oltava vastuullisuus 31.10.2018 10:22 | Tiedote

Poliisille raportoitujen koirahyökkäysten määrän kasvu on vilkastuttanut keskustelua niin sanotusta koira-ajokortista. Suomen Kennelliitto on hyvin huolissaan koirahyökkäysten lisääntymisestä ja pitää hyvänä, että tilanteeseen on havahduttu myös eduskunnassa. Mahdollisten puuttumiskeinojen yksityiskohtia on kuitenkin pohdittava hyvin tarkoin, jotta vaikutukset eivät ole epätarkoituksenmukaisia.