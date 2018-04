Koiran ja omistajan tiedot kulkevat kätevästi mukana uudessa Omakoira-mobiilisovelluksessa

Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry on valtakunnallinen koira-alan asiantuntijajärjestö, joka täyttää tänä vuonna 129 vuotta. Liiton jäseninä on noin 146 000 henkilöä ja yli 2000 jäsenyhdistystä. Kennelliitolla on kolme tytäryhtiötä: PrettyBit Projects Oy, Showlink Oy ja Kustannus Oy Koiramme. Koko konsernissa työskentelee 63 henkilöä ja kokonaistuotot vuonna 2017 olivat 13,2 miljoonaa euroa.