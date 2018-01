Koirankakkapusseja käyttöösi, ole hyvä!

Espooseen on asennettu yhteensä kaksikymmentä koirankakkapussitelinettä ympäri kaupunkia. Pussit ovat kaupunkilaisten vapaasti käytettävissä.

Nyt jokaisen on entistä helpompi kantaa kortensa kekoon ja kiikuttaa kakkapussinsa roskikseen puhtaamman kaupungin puolesta.

Telineet on sijoitettu sellaisille koira-asukkaiden suosimille paikoille, joissa kakkapusseille on havaittu eniten tarvetta. Pussit ovat biohajoavia, ja ne voi pudottaa kaupungin yleisillä alueilla oleviin roska-astioihin.

Pussitelineet on toimittanut TiksPac. Sponsoreina on yrityksiä, joiden logo on esillä telineessä.

Kaupunki vastaa siitä, että telineissä on pusseja saatavilla. Pussien loppumisesta voi ilmoittaa teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalveluun.

Koirankakkapussitelineitä on seuraavissa paikoissa:

Kaitaa: Iivisniemenreitti



Kauklahti: Valhallantie

Kirkkojärvi: Kaivomestarinniitty

Leppävaara: Alberganesplanadin kirsikkapuisto, Leppäviidanpuisto, Leppävaaran jäähalli/Veräjäpellonreitti, Kartanonpuisto/Alberganpromenadi

Mankkaa: Vanhan-Mankkaan puisto

Matinkylä: Kalapuisto/Kala-Maijan polku

Muurala: Vanha Muuralantie



Niittykumpu: Mankkaanlaaksontie, Orionintie/Nokitontunkuja

Nöykkiö: Eestinlaakso

Saunalahti: Itäviitanpuisto, Magneettipolku

Suurpelto: Piilipuuntie

Tapiola: Otsolahden rantaraitti, Pohjankulma, Pohjanneidonpolku



Tuomarila: Tuomarilantie