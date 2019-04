Koiranpäivänä 24.4. koko perheen tapahtumia eri puolilla Suomea

Ensi keskiviikkona 24. huhtikuuta vietetään jo 13. kertaa valtakunnallista Koiranpäivää. Tämän vuoden Tunne koiraystäväsi -kampanjalla tuodaan esille koiran asemaa perheenjäsenenä ja muistutetaan vastuullisuuden tärkeydestä koiran hankinnassa. Koirien omaan juhlapäivään voi osallistua eri puolilla Suomea järjestettävissä tapahtumissa ja jakamalla koiransa tarinan sosiaalisessa mediassa tunnisteella #koiranpäivä2019.

Koiranpäivä on Kennelliiton käynnistämä vuosittainen kampanja, jonka tarkoituksena on tuoda esille koiran merkitystä sekä kertoa koiran erilaisista rooleista ihmisen elämässä ja osana yhteiskuntaa. Tämän vuoden kampanjalla muistutetaan, että koira tuo mukanaan kokonaisen elämäntavan parhaimmillaan yli 10 vuodeksi ja siksi koiran hankintaa on pohdittava huolellisesti eri näkökulmista.

Suomessa on noin 700 000 koiraa. Eri rodut ovat kehittyneet hoitamaan erilaisia tehtäviä ihmisen kumppanina. Nuo tehtävät vaikuttavat koiran tarpeisiin ja siihen, millaisessa puuhassa ja seurassa koira voi hyvin. Kovimmassakin pentukuumeessa onkin paitsi harkittava, onko koiran eteen valmis laittamaan aikaa, vaivaa ja rahaa, myös tehtävä huolellista taustatyötä siitä, millainen koira parhaiten sopisi omaan elämäntyyliin ja mistä koiran voi hankkia luotettavasti. Kun koiran tuloon valmistautuu huolella, sekä koira että omistaja voivat hyvin.

Suomen Kennelliitto kutsuu kaikkia koiranomistajia juhlimaan koirien omaa päivää juuri itselle sopivalla tavalla. Kannustamme jakamaan sosiaalisessa mediassa tarinoita valmistautumisesta koiran tuloon ja yhteisestä arjesta tunnisteella #koiranpäivä2019 .

Vastuullisen koiran hankinnan teema näkyy myös Koiranpäivänä ja ensi viikolla eri puolilla maata järjestettävissä koko perheen tapahtumissa, joiden järjestämisestä vastaavat Kennelliiton jäsenyhdistykset. Mukavan yhdessäolon lisäksi tapahtumissa voi esimerkiksi tutustua eri koirarotuihin, koiraharrastuksiin sekä keskustella vastuullisesta koiran hankinnasta ja koiran omistamisesta asiantuntijoiden kanssa.

Lohja 24.4. kello 17–19

Uudenmaan kennelpiiri järjestää Koiranpäivänä tapahtuman 10–18 -vuotiaille nuorille. Tilaisuuden teemana on koirien hyvinvointi. Illan aikana on luvassa tietokilpailu, turkinhoitoa, käsittelykoulutusta esimerkiksi eläinlääkärikäyntiä varten, koirien aktivointia aivotyöskentelyä vaativalla aktivointileluilla sekä doboilua. Tapahtumapaikka on Korsuhalli osoitteessa Jönsbölentie 21 B, Virkkala, Lohja. Mukaan mahtuu 10 ensimmäiseksi ilmoittanutta. Osallistumishinta on 5 €. Ilmoittautuminen osoitteeseen ruthsteniuslevanen@gmail.com. Ilmoittautuessa tulee kertoa nimi, syntymävuosi, koiran nimi ja rotu (x-rotuisetkin voivat osallistua). Koirien rokotusten on oltava kunnossa.

Pornainen 24.4.

Eläintarvikeliike FAST DOGissa (Makasiinikuja 1, Pornainen) on paikalla kaksi kennelneuvojaa, joiden kanssa voit keskustella koiran hankinnasta ja muista koira-asioista. Päivän päätteeksi ulkoillaan yhdessä paikallisella pururadalla tai koirapuistossa. Uudenmaan kennelpiiri on mukana tapahtumassa kahvitarjoilun järjestäjänä.

Lahti 24.4. kello 18

Salpausselän kennelpiiri ry järjestää Koiranpäivänä match show’n Lahdessa Jokimaan raviradalla kello 18:00. Ilmoittautuminen aukeaa kello 17. Lisäksi VAU:n nuoret järjestävät Mölli-tokoa. Paikan päällä voi myös rapsutella kaverikoiria ja tutustua toimintaan.

Kihniö 24.4. kello 19

Kihniön koiraharrastajat ry järjestää Koiranpäivän lenkin 24.4. kello 19. Lenkki lähtee Kihniön Osuuspankin perhepuiston parkkipaikalta.

Lenkin varrella on pisteitä, joissa on infoa vastuullisesta koiran hankinnasta sekä koiranpidosta. Tietovisassa jokainen voi testata koiratietouttaan. Kaikille kävijöille – sekä koirille että ihmisille – on tarjolla herkkuja. Kävijöiden kesken järjestetään arvonta, jossa voi voittaa pyrografia-työn eli polttopiirustuksen omasta koirastastaan.

Lempäälä 24.4. kello 18.30

Pohjois-Hämeen kennelpiirin nuorisojaosto järjestää match show’n. Paikkana on Lempäälän Ideaparkin parkkipaikka (D-pääty). Ilmoittautuminen alkaa kello 17.30 ja kehät kello 18.30. Normaalien luokkien lisäksi käydään junior handler- sekä lapsi ja koira -kilpailut. Paikalla on myös buffet. Facebook-tapahtuman löydät täältä.

Sastamala 24.4. kello 12–19

Eläintarvikeliike Huacayan (Kauppakuja 2, 38420 Häijää, Sastamala) Koiranpäivän tapahtumassa voi käydä siruttamassa ja rokottamassa koiransa edullisesti sekä keskustella Satakunnan alueen kennelneuvojien ja Agria-vakuutusedustajan kanssa. Osallistujien kesken arvotaan tuotepaketteja. Lisäksi tarjolla on koiratarvikkeita tarjoushinnoin ja kahvia. Paikalla oleva eläinlääkäri rokottaa koiria kello 15–19. Ajanvaraus etukäteen arkisin kello 12–18 numerosta 0400 569 299 tai sähköpostitse huacaya.haijaa@gmail.com .

Pori 24.4. kello 10–18

Musti & Mirri Musassa (Eteläväylä 5, Pori) on lapsille 23.–24.4. lelukoiranäyttely ja äänestys. Koiranpäivän tapahtumaa vietetään 24.4. kello 10–18. Kello 14–18 voit tulla siruttamaan koirasi edullisesti (ilmoittautuminen 044 469 0101) ja keskustella kennelneuvojan kanssa koiran hankinnasta sekä muista koiriin liittyvistä asioista. Samaan aikaan tarjolla on myös koirien valokuvausta.

Forssa 24.4. kello 18

Lounais-Hämeen Kennelkerho ja Etelä-Hämeen Kennelpiiri ry järjestävät Koiranpäivän match show'n Forssassa Talsoilan kentällä Murronkadulla 24.4. Ilmoittautuminen alkaa klo 17 ja arvostelu klo 18. Mukana on myös lapsi- ja lelukoirakilpailu.

Seinäjoki 24.4. kello 18.

Etelä-Pohjanmaan Kennelpiiri ry järjestää perinteisen Koiranpäivän kulkueen Seinäjoella 24.4. Kokoontuminen kello 18.00 Lakeudenpuiston parkkipaikalla, josta kulkue lähtee kello 18. Kulkue etenee Kirkkokadun kautta joenvartta pitkin Kalevankadulle ja takaisin lähtöpaikalle. Pedigree jakaa osallistujille pientä purtavaa.

Jakobstad/Pietarsaari 27.4. kello 14–16

Jakobstadsnejdens Kennelförening r.f. firar hundens dag lördagen den 27.4.2019 kl. 14.00–16.00 vid Hundsporthallen, Industrivägen 12, 68660 Jakobstad. Uppvisningar i bl.a. lydnad, rallylydnad och agility. Föreningens olika sektioner informerar också om sin verksamhet (agilitysektionen, tjänstehundsektionen, sällskapshundsektionen, retrieversektionen, jakthundsektionen).

Pietarsaarenseudun Kennelseura ry juhlii Koiranpäivää lauantaina 27.4.2019 klo 14.00–16.00 Koiraurheiluhallissa, Teollisuustie 12, 68660 Pietarsaari. Päivän aikana on mahdollisuus tutustua koiraharrastuslajeihin seuraamalla toko-, rallytoko- ja agilitynäytöksiä. Lisäksi yhdistyksen jaostot kertovat toiminnastaan. Tule siis kuulemaan agilitysta, palveluskoirista, seurakoirista, noutajista ja metsästyskoirista!

Paimio 24.4. kello 18.30

Peimarin koirat ry järjestää perinteisen Koiranpäivän yhteislenkin Paimiossa 24.4. klo 18.30. Kokoontuminen Paimion urheilupuiston parkkialueella, josta kävelemme yhdessä noin kolmen kilometrin lenkin. Otamme yhteiskuvan kaupungintalon edessä.

Tänä vuonna teeman mukaan haluamme kuulla juuri sinun koirasi tarinan. Voit käydä noutamassa ystäväkirjasivun Paimion kaupungintalon asiointipisteeltä ja tuoda se täytettynä mukanasi yhteislenkille niin saat pienen yllätyksen. Hauskimmat tarinat julkaistaan yhdistyksen Facebook-ryhmässä!

Varkaus 24.4. kello 18

Kisapuiston urheilukentällä on mahdollisuus tutustua eri rotuihin ja koiraharrastusmuotoihin. Ilta alkaa rotuesittelyillä, johon on tarkoitus saada kaikista roturyhmistä koiria. Esittelypisteillä kerrotaan erilaisista koiraharrastuksista ja rastipisteillä voi saada opastusta perustottelevaisuuteen: taluttimessa kävelyyn, koiran kohtaamiseen ja luokse tuloon. Tapahtuman järjestävät Varkauden seudun kennelyhdistys, Savon Nuuskut ry ja VARPS ry.

Kouvola 24.4. kello 15–19

Kouvolan Palveluskoirayhdistys ry järjestää Koiranpäivänä 24.4. pop up -tapahtuman Kouvolassa kauppakeskus Veturissa. Tarkoituksena on pitää kello 15.00-19.00 esittelypistettä, jossa on yhdistyksen jäseniä kertomassa vastuullisesta koiran hankinnasta ja omistamisesta.

Siltakylä 24.4. ja 27.4.

Kennel-Rehun tehtaanmyymälällä vietetään Koiranpäivää perinteisellä yhteislenkillä. Lähdemme myymälän pihalta kello 16.45 ja lenkin kesto on noin 1 tunti. Ennen lenkkiä on myymälässä Probalans -tuote-esittely. Edustaja on tavattavissa klo 14–17.

Lauantaina 27.4. myymälän pihalla on Rannikon Lappalaisten järjestämä match show. Ilmoittautuminen alkaa kello 11 ja kehät kello 12.

Kennel-Rehun Koiranpäivän Facebook-tapahtuman löydät täältä ja Rannikon Lappalaisten match show'n täältä.