Koirat valtaavat jälleen Messukeskuksen 2.–4. joulukuuta

Viikonlopun aikana Messukeskuksessa järjestetään viisi koiranäyttelyä. Näiden lisäksi messuilla on monipuolista ohjelmaa koko perheelle.

Messujen päähallissa Rotutorilla on mukana 40 eri rotuyhdistystä esittelemässä harrastamaansa koirarotua. Kennelliiton HauLife-osastolla saa neuvoja koiran hankintaan ja hoitoon. Osastolla on myös rotuesittelyitä.

Päähallin tapahtumakehässä voi tutustua erilaisiin koiraharrastuksiin, kuten agidanceen, noseworkiin, flyballiin, hoopersiin ja DogParkouriin. Koiramessuilla on tarjolla myös koiran aktivointivinkkejä ja luentoja koiran hyvinvoinnista.

Kennelliiton kaveri- ja lukukoirat sekä nuorisotoiminta ovat mukana messuilla omilla osastoillaan. Messuilta löytyy myös noin 50 koiratarvikemyyjää ja brändiä.

Go Hau -tapahtuma tarjoaa perjantaina nuorille omaa ohjelmaa Messukeskuksen neloshallissa. Viikonlopun aikana perheen pienimmille on luvassa myös lasten oma lelukoirakilpailu, jossa tuomarina on perjantaina Sanni Pulli, lauantaina lasten suursuosikki Herra Hevisaurus ja sunnuntaina Jussi Mikkola.

Vuoden Sankarikoirat ja virkakoirat ohjaajineen palkitaan Koiramessuilla

Messukeskuksen Areenalla nähdään joka päivä ohjelmaa, kuten erilaisia palkitsemisia, esityksiä ja päivän päätteeksi koiranäyttelyiden jännittävät loppukilpailut.

Areenalla palkitaan perjantaina kello 14.30 alkaen Poliisin, Puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen, Rikosseuraamuslaitoksen ja Tullin Vuoden virkakoirat. Palkinnot luovuttavat koiranohjaajille Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen ja koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Esa Kukkonen.

Kennelliitto palkitsee vuosittain Sankarikoiran arvonimellä koiria jotka, ovat vaikuttaneet merkittävästi siihen, että yksi tai useampi ihmishenki on pelastunut. Tänä vuonna Sankarikoiran arvon saa 28 koiraa. Sankarikoirat palkitaan Areenalla sunnuntaina kello 12.30 alkaen. Palkinnot jakavat eduskunnan eläinavusteisen työryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen ja Kennelliiton valtuuston puheenjohtaja Eeva Anttinen.

Koiramessujen näyttelyihin ilmoitettu mukaan yli 19 000 koiraa

Koiramessuilla nähdään perjantaina pohjoismaisessa Helsinki Winner 2022 -näyttelyssä yli 5 000 koiraa. Lauantaina Pohjoismaiden Voittaja 2022 -näyttelyssä on yli 6 300 koiraa ja Helsinki Winner Puppy Show -pentunäyttelyssä yli 800 koiraa. Sunnuntaina kansainvälisessä Voittaja 2022 -näyttelyssä on yli 6 000 koiraa ja Voittaja 2022 Puppy Show -pentunäyttelyssä lähes 800 koiraa. Näyttelykehissä voi tutustua 339 eri koirarotuun.

Koirien arvostelu näyttelykehissä alkaa kello 9 ja näyttelyiden loppukilpailut kello 16.

Koiramessut-tapahtuma on auki joka päivä kello 7–20. Tapahtuma on maksullinen.

Lisä- ja ohjelmatiedot:

www.koiramessut.fi