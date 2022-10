Koitajoki–Koitere foorumi kutsuu keskustelemaan 7.10. ympäristöyhteistyön jatkosta Ilomantsissa

Ilomantsissa Katri Vala Kulttuurikeskuksessa järjestetään 7.10. Koitajoki–Koitere foorumi. Tänä vuonna jo toista kertaa järjestettävä foorumitapahtuma keskittyy ympäristöyhteistyön tulevaisuuteen alueella. Kesällä järjestetyssä foorumissa esiteltiin Freshabit LIFE IP Koitajoki -osahankkeen ennallistamistoimien tuloksia niin salissa kuin maastossakin.

Nyt Freshabit LIFE IP Koitajoki -osahanke on päättynyt ja on tarpeen miettiä miten ja missä muodossa yhteistyö eri toimijoiden välillä voisi jatkua. Osana hanketta on koottu yhteenveto hankkeessa pilotoidusta yhteistoimintamallista, sen onnistumisista ja toisaalta kehittämistarpeista. Lisäksi kesän aikana on kerätty kyselyn avulla ajatuksia toiminnan ja yhteistyön kehittämisestä sekä tulevaisuuden suunnasta. Näiden pohjalta tulevassa foorumissa on tarkoitus yhdessä miettiä, millaisia toimintatapoja yhteistyölle halutaan.

"Tilaisuudessa alueen toimijat pääsevät myös esittelemään meneillään olevia ja tulevia hankkeita, jotta voisi syntyä synergiaetuja ja uusia ideoita," kertoo vesistöasiantuntija Tiina Käki Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta.

Päivän aikana ääneen pääsee myös Lumimuutos Osuuskunta ja he avaavat sekä menneen Koitereen ekologinen tila ja vesiensuojelun innovaatiot -hankkeen tuloksia kuin myös kertovat tulevasta hankkeestaan. Iso-Britanniassa sijaitsevan Cambridgen opiston Endangered Landscapes -ohjelma myönsi Lumimuutos Osuuskunnalle 1,5 miljoonaa euroa Koitajoen ja Koitereen ennallistamistoimille Koitajoki: Land of Epic Poetry -hankkeelle vuosille 2022–2025. Ennallistamistyö alueella tulee siis varmasti jatkumaan tulevaisuudessakin.

Foorumiin ovat tervetulleita kaikki alueen ympäristötyöstä kiinnostuneet

Koitajoki–Koitere foorumi on kaikille avoin ja vuorovaikutteinen yleisötilaisuus, johon ovat tervetulleita kaikki Koitajoen alueen vesistöistä ja luonnonkäytöstä kiinnostuneet tahot ja yksityishenkilöt. Päivän aikana avataan myös mm. keskustelu Lylykosken pohjapadosta ja sitä on tarkoitus jatkaa Tämä foorumi järjestetään osana Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen vesienhoidon edistämistä ja biosfäärialuetoimintaa.

"Toivomme, että mahdollisimman moni alueen toimija tulisi kuulolle ja keskustelemaan. Alue hyötyisi yhteistyön jatkamisesta ja parasta olisi suunnitella yhdessä, miten sitä kannattaa tehdä," kertoo biosfäärialuekoordinaattori Vilma Lehtovaara Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta.

Koitajoki-Koitere foorumi ja yhteistyöryhmä

Freshabit LIFE IP -hankkeessa järjestetyt Koitajoki–Koitere-foorumit ovat olleet avoimia yleisötilaisuuksia, joissa on tehty Koitajoen aluetta ja hanketyötä tunnetuksi sekä kerätty näkemyksiä toiminnan suuntaamiseksi. Foorumi on myös tarkoitettu alueelle perustetun yhteistyöryhmän työkaluksi julkista keskustelua ja asioiden käsittelyä varten.

Tilaisuuksissa on keskusteltu valuma-alueen luonnon käytöstä ja vesien ympäristökysymyksistä sekä monikäytöstä. Foorumien tavoitteena on ollut etsiä ratkaisuja sen sijaan että olisi keskitytty virheisiin.

Vesiensuojelun tukemiseksi hankkeessa perustettiin yhteistyöryhmä, jonka tavoitteena on ollut paikallisten toimijoiden yhteistyön kehittäminen sekä keskeisistä tavoitteista ja tarvittavista toimenpiteistä sopiminen. Yhteistyöryhmä on muodostettu alueellisista toimijoista ja siinä ovat olleet edustettuina Luonnonvarakeskus, Metsähallitus, metsänhoitoyhdistys, Suomen metsäkeskus, metsäyhtiöt, kaivosteollisuus, turvetuotanto, kalatalousalue, matkailuyhdistys, museosäätiö sekä kunnan ja sen asukkaiden edustus. Kuntaa ryhmässä on edustanut kunnanjohtaja ja ympäristösihteeri.

Toiminnan ytimessä on ollut paikallisuus ja paikallisten toimijoiden yhteistyön kehittäminen sekä keskeisistä tavoitteista ja tarvittavista toimenpiteistä sopiminen. Tavoitteena on ollut, että yhteistyöryhmä ja siihen liittyvä laajemman osallistumisen mahdollistava Koitajoki–Koitere foorumi muodostuisi alueella vakiintuneeksi toimintatavaksi, jonka paikalliset sidosryhmät kokevat tärkeänä, ja jonka toiminta jatkuisi myös Freshabit LIFE IP Koitajoki -hankkeen päätyttyä.

Freshabit LIFE IP -hanke

Koitajoen osahanke on osa sisävesien suojelun kansallista Freshabit LIFE IP -hanketta. Hanketoimilla parannetaan sisävesien luonnon tilaa ja monimuotoisuutta sekä tuotetaan tietoja ja työkaluja vesiensuojelun tueksi. Hanketta toteutetaan 2016–2022 ja päärahoittaja on EU:n Life-rahasto.