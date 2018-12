Kojamosta valtakunnallinen Green Office -toimija

Kojamo ja Suomen WWF allekirjoittivat sopimuksen neljän Lumo-kotikeskuksen liittämiseksi Green Office -ympäristöohjelmaan. Kojamo-konsernilla on jo viisi Green Office -sertifioitua toimistoa Suomessa ja uuden sopimuksen myötä loputkin toimistot tulevat osaksi Green Office -verkostoa.

WWF Suomi ja Kojamo allekirjoittivat sopimuksen Jyväskylän, Kuopion, Lappeenrannan ja Turun Lumo-kotikeskusten liittämisestä osaksi Green Office -ympäristöjärjestelmää. Sopimuksen myötä toimistojen on määrä aloittaa toimet täyttääkseen Green Office -merkin käyttöön oikeuttavat kriteerit ja tulla sertifioiduiksi Green Office -toimistoiksi. Tämän jälkeen Kojamon kaikilta toimipisteiltä löytyy Green Office -merkki.

– Olemme tehneet kovasti töitä laajentaaksemme vihreiden toimistojemme verkostoa. Hienoa, että olemme nyt siinä pisteessä, että voimme ohjata kaikkien toimistojemme ympäristötyötä samoin kriteerein. Kun kaikki toimistomme ovat Green Officen piirissä, voimme seurata työympäristömme ympäristövaikutuksia konsernitasolla ja tätä kautta pyrkiä vähentämään niitä, Kojamon Green Office -vastaava Jirka Tuominen iloitsee.

Mukana Green Office -toiminnassa alusta alkaen

Kojamo on ollut mukana kehittämässä Green Office -toimintaa Suomessa ja yrityksen pääkonttori Helsingissä on ollut Green Office -toimisto ohjelman perustamisesta, vuodesta 2002 lähtien. Tällä hetkellä Green Office -merkki on Kojamon pääkonttorin lisäksi Hämeenlinnan, Lahden, Oulun ja Tampereen Lumo-kotikeskuksilla.

– Yksi strategisista painopisteistämme on olla johtava kestävässä kehityksessä. Sen lisäksi, että teemme tähän tähtääviä toimenpiteitä asuinkiinteistöissämme, on tärkeää näyttää esimerkkiä toimimalla vastuullisesti omassa työympäristössämme, Tuominen kertoo.

Green Office -ympäristöjärjestelmä

Green Office on WWF Suomen kehittämä toimistoille suunnattu ympäristöjärjestelmä, jonka tarkoituksena on auttaa työpaikkoja vähentämään ympäristökuormitustaan, lisäämään työtekijöiden ympäristötietoutta ja saavuttamaan säästöjä. Green Office -ohjelma perustettiin vuonna 2002, jonka jälkeen se on kasvanut maailmanlaajuiseksi.

Tutustu tarkemmin: https://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/greenoffice/