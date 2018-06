Kokeile Helsinki-sovellusta kirjastokorttina

Helsinki etsii sataa kaupunkilaista testaamaan Helsinki-sovelluksen kehitysversiota ja uutta digikirjastokorttia keskustan kirjastoissa. Sovellukseen on alkukesästä kehitetty uusia ominaisuuksia. Se mahdollistaa asukkaiden ja vierailijoiden yhteydenpidon kaupunkiin sekä auttaa ottamaan kaupungin tarjonnan omaksi ja osallistumaan kehittämiseen. Yksi käytännöllinen uutuus on sovellukseen lisätty digikirjastokortti.

Digikirjastokorttia voi aluksi käyttää Helsingin keskustassa Kirjasto 10:ssä sekä Töölön, Kallion ja Pasilan kirjastoissa. Myöhemmin syksyllä digikortti toimii kaikissa Helsingin kirjastoissa. Sovelluksen kehittämistyö jatkuu, ja koekäyttäjäryhmään kutsutaan nyt mukaan asukkaita.



Ensimmäisessä testivaiheessa keväällä 2017 sovelluksesta julkaistiin versio, jonka avulla palautteen antaminen kaupungille helpottui. Sovelluksen käyttäjät näkevät omat ja muiden palautteet sekä kaupungin vastaukset suoraan karttapohjalla. Nyt sovellukseen on lisätty uusia ominaisuuksia, ja se toimii muun muassa kirjastokorttina. Digikirjastokortin myötä erillistä korttia ei tarvitse enää kantaa mukana, eikä PIN-koodia muistaa lainausautomaatilla.

Uudenlainen mahdollisuus osallistua ja saada tietoa

Helsinki-sovelluksen kehittämisen taustalla on kaupungin tarve löytää ketteriä keinoja olla yhteydessä asukkaisiin ja samalla tarjota heille ja vierailijoille vinkkejä kiinnostavista tapahtumista sekä muusta tarjonnasta. Lisäksi sovellus mahdollistaa tiettyjen palvelujen, kuten kirjastokortin, digitalisoinnin.

Tavoitteena on myös tuoda kaupungin suunnittelu- ja päätöksentekoprosessit lähemmäksi ja helpottaa osallistumista. Avoimeen lähdekoodiin pohjautuva sovellus on osa laajempaa kaupunkikehitystä, jossa aiemmin erillisiä palveluja ja asiakkuuksia linkitetään toisiinsa ja tuodaan lähemmäs kaupunkilaista.



Maksuton Helsinki-sovellus on ladattavissa sekä iOS- että Android-laitteille sovelluskaupoista, mutta kirjastokortti toimii toistaiseksi vain Android-laitteilla.

Tule mukaan koekäyttäjäryhmään ja vaikuta sovelluksen sisältöön!

Helsingin kaupunginkansliassa toimiva Helsinki-sovelluksen kehittäjätiimi on kokoamassa kesäkuun lopulla käynnistyvää koekäyttäjäryhmää, johon etsitään parhaillaan osallistujia. Osallistuaksesi tarvitset Android-älypuhelimen ja kirjastokortin.



Lisätietoa ja ilmoittautuminen:

http://bit.ly/heltesti





Laura Itävaara

viestintäkoordinaattori

Helsingin kaupunginkanslia

Talous- ja elinkeinoviestintä

Puh. (09) 310 36336, 050 547 5706

S-posti: laura.itavaara@hel.fi