Kokeilemme Sipoossa uutta tapaa merkitä bussien pysähtymispaikkoja

HSL, Sipoon kunta ja Uudenmaan ELY-keskus kokeilevat maanantaista 23.11. alkaen Sipoossa uutta tapaa merkitä bussien pysähtymispaikkoja. Kokeilussa on myös mukana alueen busseja liikennöivä Pohjolan Liikenne.

Kokeilun kohteena on Etelä-Sipoossa sijaitseva Immersbyntie, joka johtaa Massbyntieltä Uudelle Porvoontielle. Tiellä ei ole erillisiä pysäkkilevennyksiä bussin pysähtymistä varten, eikä niitä tien mutkaisuuden ja mäkisyyden vuoksi ole helppoa rakentaa. Tietä käyttää tällä hetkellä bussilinja 994 Söderkulla – Gumbostrand, jonka merkittävin käyttäjäryhmä ovat koululaiset. Tästä syystä korostuu erityinen tarve merkitä ja varmistaa turvalliset pysähtymispaikat.

Kokeilun tavoitteena on tunnistaa ja sopia turvallisimmat pysähdyspaikat. Saamme myös palautetta siitä miten uudet merkinnät ja käytännöt toimivat eri vuodenaikoina. Uusien pysähtymispaikkojen sijainnit on tarkistetut paikan päällä bussilla suoritetuissa koeajoissa. Samassa yhteydessä joitakin paikkoja on siirretty ja lisäksi on perustettu kaksi uutta pysähtymispaikkaa. Pysähtymispaikat on pyritty sijoittamaan teiden risteyksiin ja paikkoihin, joista on hyvä näkyvyys eri suuntiin.

Muutoksen jälkeen bussit pysähtyvät ainoastaan merkityillä pysähtymispaikoilla. Kokeilun alussa on siis tärkeään opastaa koululaisia siitä missä uudet pysähtymispaikat sijaitsevat ja miten pysähtymispaikkoja käytetään. Kokeilu on osa toimintaa, jossa mahdollisia liikenneturvallisuusriskejä pyritään vähentämään vastuullisesti ennalta.

Palautetta kokeilusta voit antaa HSL:n palautelomakkeen kautta osoitteessa HSL.fi/palaute. Pysähtymispaikkojen nimet ja tarkat sijainnit löydät jo ennakkoon Reittioppaasta.

Perustietoja

Pysähtymispaikat ovat pääsääntöisesti paikkoja, joita ei ole merkitty bussipysäkin liikennemerkillä.

Linja-autopysäkit merkitään tavallisella pysäkinmerkillä silloin kun paikka täyttä lakien ja ohjeistuksien vaatimukset.

Yhteensä HSL-alueella on noin 500 pysähtymispaikkaa, joista noin puolet sijaitsee Sipoossa, Kirkkonummella ja Tuusulassa. Loput pysähtymispaikoista on käytössä Helsingin lähibusseilla.

Näin käytät pysähtymispaikkaa

Odota bussia merkityn kohdan läheisyydessä, sillä bussit pysähtyvät ainoastaan niiden kohdalla.

Näytä bussille selkeästi pysähtymismerkkiä kädellä, heijastimella tai vaikka kännykän valolla.

Nouse kyytiin rauhassa kävellen.

Poistuessa bussissa: