Kokemuksella on merkitystä: Outi Rekola MTV:n myyntijohtajaksi

27.6.2017 10:00 | Wolfcom

MTV Oy on nimittänyt Outi Rekolan mediamyynnin johtajaksi. Ennen MTV:tä Rekola työskenteli 17 vuotta nykyisen Bauer Median ja sen edeltäjien myynnin ja markkinoinnin johtotehtävissä. Viimeksi Rekola toimi Bauer Median kaupallisena johtajana.

MTV halusi painottaa rekrytoinnissa mediamyynnin ja sen johtamisen kokemusta.

”Puntaroimme vaihtoehtoja ja totesimme hyvin pian, että nykyisessä markkinatilanteessa asiakkaiden, toimistojen ja median tuntemus on hyvin ratkaisevassa asemassa”, sanoo MTV:n mainosrahoitteisen liiketoiminnan johtaja Sami Vikback ja jatkaa: ”Outilla on valtavan pitkä kokemus mediamyynnin johtamisesta haastavassa ympäristössä.”

Toimiessaan Bauer Median kaupallisena johtaja Outi vei viime töikseen läpi Radio Novan liiketoimintakaupan yhteydessä tehdyn myyntiorganisaatioiden yhdistämisen, jonka ansiosta Bauer Media nousi radiomarkkinassa markkinahaastajasta markkinajohtajaksi.

Sami Vikbackin mukaan Rekolan nimityksellä haetaan myös pitkäjänteisyyttä MTV:n mediamyynnin johtoon: ”Outi, jos kuka, on vuosien varrella kokenut mediamarkkinan muutokset ympärillään ja on siitä huolimatta luotsannut joukkojaan muutostilanteissa menestyksekkäästi. Tavoitteemme on olla Suomen paras myyntiorganisaatio ja uskon Outin panokseen sen toteutumiseksi.”

Outi Rekolalle MTV:n myynnin vetovastuu ja siihen liittyvät tavoitteet ovat haaste, joka on voitettavissa.

”Maikkarilla on hieno historia ja haluan olla mukana tekemässä sen tulevaisuudesta vähintään yhtä hienoa. Tiedän tilanteen olleen viime aikoina turbulentti, mutta näen tässä tehtävässä valtavan potentiaalin. TV- ja videomainonnan kysyntä on muualla Euroopassa tällä hetkellä todella kovassa kasvussa, joten miksi ei täälläkin”, uskoo elokuussa uudessa työssään MTV:n myyntijohtajana aloittava Outi Rekola.

Outi Rekola aloittaa työssään heti kesälomien jälkeen 7.8.2017.