Kokkailusta eSporttiin - lasten ja nuorten kesätoiminnassa on mistä valita

Jaa

Espoossa on lapsille ja nuorille jälleen valtava määrä erilaista tekemistä kesäksi. Valittavana on kokkausta, suppailua, teatteria, saaristomatkailua, eläinten hoivausta, kalastusta, tietokonepelaamista, melontaa, vaellusta, kädentaitoja, eSporttia ja paljon muuta! Useaan toimintaan on vielä runsaasti vapaita paikkoja.

Eri toimijoiden järjestämät leirit, kurssit ja muut kesätoiminnat löytyvät pääkaupunkiseudun yhteisestä Harrastushaku.fi -palvelusta. Harrastushaun hakutoiminnon avulla tekemistä voi hakea mm. teeman, hinnan, ajankohdan ja ikäryhmän mukaan. Espoon kaupungin nuorisopalvelujen toiminnat löytyvät harrastushausta myös hakusanalla NEkesä ja ilmoittautuminen niihin jatkuu 18.4. asti. Leirien ja kurssien hinnat pyritään pitämään edullisina ja niihin voi hakea myös maksuvapautusta. Leirihaku: www.harrastushaku.fi

Yhteyshenkilöt

Kuvat Lataa

Linkit