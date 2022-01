Kokkola avaa neuvonta- ja ohjauspalvelu Welcome Officen maahan muuttaneiden tueksi

Welcome Office on Kokkolan kaupungin uusi tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelu maahan muuttaneille henkilöille maahantulon syystä riippumatta.

Neuvoa voi kysyä esimerkiksi viranomaisasioiden hoitamiseen, tai opiskeluun ja työelämään liittyvissä asioissa. Myös vapaa-ajan toiminta ja suomen kielen kurssit ovat kiinnostaneet palvelun asiakkaita.

Neuvontapalvelulla halutaan tuoda paremmin esiin myös lukuisten järjestöjen ja hankkeiden järjestämiä palveluja ja toimintaa. Tarkoitus on ohjata maahan muuttaneita henkilöitä osallistumaan aktiivisesti yhteiskunnalliseen elämään.

”Toiminta aloitettiin marraskuussa ja markkinointi on käynnissä. Käyn edelleen markkinoimassa Welcome Officea eri paikoissa Kokkolan neuvoloista ja kouluista työnantajille asti, jotta tavoitamme asiakkaat palvelun piiriin, kertoo maahanmuuttajakoordinaattori Marianne Leimio-Seppä. ”Myös työnantajilla on tilaisuus kysyä palvelusta neuvoa esimerkiksi kansainvälisistä rekrytoinneista, työlupa-asioista, työntekijöiden asettautumisesta ja suomen kielen koulutuksista. Minuun saa mielellään olla yhteydessä”, kannustaa Leimio-Seppä.

Tavoitteena koko maan kattava palveluverkosto

Welcome Office Kokkola täydentää osaltaan maanlaajuista matalankynnyksen tieto- neuvonta- ja ohjauspisteiden verkostoa. Työ- ja elinkeinoministeriön tavoitteena on saada neuvontapisteiden kattava verkosto maakuntien keskuskaupunkeihin. Ministeriö myönsi myös Kokkolan kaupungille erityisavustuksen palvelun käynnistämiseen vuoden 2021 haussa. Yksivuotisen hankkeen tarkoitus on tuoda neuvontapalvelu kaupungin pysyväksi toiminnaksi.

Palvelu tukee myös kaupunkistrategian tavoitteita ja kutsuvamman kaupunki-imagon kehittämistä. On helpompi pärjätä kilpailussa osaavasta työvoimasta, kun tarjolla on yhden luukun periaatteella toimivaa tukea asettautumiseen. Palvelu on osa laajempaa My Kokkola –kokonaisuutta, jossa huomioidaan kansainväliset osaajat entistä paremmin kaupungin palveluissa ja viestinnässä ja kehitetään heidän asettautumistaan ja työllistymistään tukevia palveluita.

Monikulttuurisuusneuvostossa ollaan iloisia, että Welcome Officen toiminta on alkanut. ”Olemme huomanneet jo pitkään, että tällaiselle palvelulle on suuri tarve: mistä hakea ja saada neuvoa ja tietoa erilaisista mahdollisuuksista. Kun joku tulee Kokkolaan, työn tai opiskelun vuoksi, hänelle kotoutumissuunnitelmaa ei tehdä ja hänellä voi olla vaikea saada, tietoa esimerkiksi kielikursseista ja muista palveluista. Saavutettavuus on ydinasia.” kertoo monikulttuurisuusneuvostossa toimiva José Flores.

Alun perin Monikulttuurisuusneuvoston ideana oli kohtaamispaikka kaikille eri kieli- ja kulttuuritausta tuleville henkilöille. ”Oppimalla tuntemaan toisiamme huomaamme, että meillä kaikilla on samat haasteet: mistä saa työtä, miten toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut ja kaikki muut perusasiat, joissa ihmiset voivat tarvita neuvoa ”, kuvailee Flores. Welcome Office -hankkeen on tavoitteena saada neuvontapiste pysyväksi osaksi Kokkolan kaupungin palveluja.

Welcome Office sijaitsee pääkirjastolla ja on aluksi avoinna tiistaisin klo 15-18 ja torstaisin klo 14-16. Yhteydessä voidaan olla myös etänä. Avajaisia juhlitaan myöhemmin keväällä, kun epidemiatilanne sallii niiden järjestämisen.