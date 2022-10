Kokkola tekee energiatekoja ja on mukana Astetta alemmas -kampanjassa

”Energiansäästötalkoisiin osallistuminen on meillä osa kaupungin pitkäaikaista kestävän kehityksen strategiaa”, toteaa kaupunkiympäristöjohtaja Nina Kujala. ”Olemme esimerkiksi jo vaihtaneet hehkulamput led-valaisimiin lähes kaikissa tiloissamme. Kohteisiin on asennettu lisäksi aurinkopaneeleja ja kiinteistöjen energiatehokkuutta on parannettu ykkäillä ohjausjärjestelmillä”.

Säästöjä lämmityksestä ja valaistuksesta

Lämpimän käyttöveden lämpötilarajat tarkistetaan ja säädetään nykyisestä 58 asteesta 55 asteeseen. Tämä säästää kiinteistöjen lämmityskuluista jopa 15 %.

Kiinteistöjen huonelämpötiloja on laskettu kaikissa tiloissa, joissa se on mahdollista. Päivähoitopaikoissa, oppilaitoksissa ja vastaavissa tiloissa huoneilman minimilämpötila on 20 astetta. Varastoissa ja puolilämpimissä tiloissa lämpötila säädetään 5-7 asteeseen. Jo yhden asteen pudotus alentaa lämmitysenergian kulutusta noin 5 %.

Katuvalaistuksen energiatehokkuutta parannetaan vaihtamalla vuoden 2022 aikana yli 700 elohopeavalaisinta led-valaisimiin. Kanta-Kokkolan alueella Led-valaistuilla tie- ja katuosuuksilla valoteho himmennetään yöaikaan.

Niillä alueilla, joissa käytössä ovat vielä elohopea- tai natriumvalaisimet, energiaa säästetään sammuttamalla joka toinen valaisin.

Maakunnassa kaupungin omistuksessa olevat katuvalot sammutetaan alueittain klo 22-01:00 ja kytketään uudelleen päälle klo 04:30-6:35. Eriaikaisuuteen vaikuttavat alueiden liikennemäärät.

Tulevan talven kausivalaistus toteutetaan yksinkertaistettuna. Länsipuiston valopallot ja Isokadun himmelit sytytetään normaalisti marraskuussa, Chydeniuksenpuisto jää ilman kausivaloja. Energiatehokkaasti toteutetut kohteet – Tehtaankadun valoveistokset, Meripuiston juhlapaikka ja kohdevalaistut puut ja veistokset – pidetään toistaiseksi valaistuna.

Tietoa ja vinkkejä työntekijöille ja kuntalaisille

Osana Astetta alemmas -kampanjaa kaupunki viestii ja opastaa työntekijöitä ja kuntalaisia toimimaan energiaa säästäen. Energiateot ja energiansäästövinkit näkyvät muun muassa kaupungin sosiaalisen median kanavilla lämmityskauden aikana.

Energiatietoisuutta viedään myös kouluihin

Tärkeä osa Astetta alemmas -tekoja on energiatietoisuuden lisääminen perusopetuksessa ja lukioissa. Isokylän koulussa toteutettu kokeilu ruokailusta ilman tarjottimia laajenee marraskuussa myös muihin yläkouluihin ja lukioihin. Tämä säästää vettä, sähköä ja energiaa muun muassa tarjottimien pesun jäädessä pois.