Kokkolan Energiaverkot Oy helpottaa sähkönsiirtoasiakkaidensa energiamaksuja

Kokkolan Energia Oy on kehittyvä täyden palvelun energiayhtiö. Toiminnan kivijalkana on sähkön, lämmön ja höyryn tuotanto, myynti sekä jakelu. Toimintaamme kuuluvat myös uusiutuvan energian kehityshankkeet. Sähkön jakelusta vastaa tytäryhtiö Kokkolan Energiaverkot Oy. Yhtiöiden liikevaihto on noin 50-70 miljoonaa euroa ja työllistämme noin 100 henkilöä. Tule tekemään ja kokemaan yhdessä tehtyä energiaa!