Kokkolan kaupunginjohtajan virkaan yhteensä 14 hakijaa

14 ansökningar till tjänsten som stadsdirektör i Karleby 5.4.2023 13:06:49 EEST | Tiedote

Till tjänsten som stadsdirektör i Karleby kom det under två ansökningsomgångar in sammanlagt 14 ansökningar. Under den första omgången kom det in sju ansökningar, av vilka en har dragits tillbaka. Den fortsatta ansökningstiden gick ut 5.4.2023 kl. 12.00. Det kom in sju nya ansökningar, av vilka en har dragits tillbaka.