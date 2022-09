Kokkolan matkailumajakka -palkinto 2022 Linda Boberg-Santalalle

Linda Boberg-Santala on Öjassa sijaitsevan Café Brygganin kantava voima. Hän on määrätietoisesti ja idearikkaasti kehittänyt viihtyisän saaristokahvilan toimintaa ja ympäristöä yhteistyössä Långö Byagille r.f.:n ja Öjan kotiseutuyhdistyksen kanssa. Toimintaa on nerokkaasti mukautettu vallitsevaan markkinatilanteeseen ulkoilmatapahtumia kehittämällä ja palveluiden kehittämistä yksilöille ryhmätarjonnan sijasta.

Boberg-Santalan oma matkailuyritys NAAST tuo esiin paikallista merenkulun historiaa ja saaristoluontoa opastettujen luontokierrosten muodossa. SUP-lautojen ja kajakkien laitevuokraus oli tämän kesän uusi ja kiitelty palvelumuoto. Linda Boberg-Santala on yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa luonut helposti saavutettavia luonto- ja saaristoaktiviteetteja Öjan saaristoluontoon. Hänenosaamisensa ja aktiivinen osallistuminen alueen matkailuhankkeisiin ja markkinointiin on edistänyt koko Kokkolan matkailutoimintaa.

Kokkolan Matkailumajakka – palkinto myönnetään henkilölle tai organisaatiolle, joka on teollaan tai toiminnallaan edistänyt Kokkolan alueen matkailua ja tehnyt töitä aluemarkkinoinnin hyväksi. Palkinto myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 2012 Blue1:n toimitusjohtaja Stefan Wentjärvelle. Sen jälkeen palkinnon ovat saaneet kapellimestari Sakari Oramo, Kokkola Cup, Kokkolan Tiikerit, Kokkola-Campingin toimitusjohtaja Erkki Ahtiainen, Ykspihlajan Kulttuuriviikko, Café Tankarin yrittäjäperheelle ja Kristiina Teerikankaalle. Vuonna 2021 Matkailumajakka ojennettiin Toivosen eläinpuistolle.