Kokkolan Suurteollisuusalueen vienti kasvaa vahvasti

Pohjois-Euroopan suurimman epäorgaanisen kemianteollisuuden keskittymän, Kokkola Industrial Parkin (KIP), vienti jatkaa vahvaa kasvuaan. Alueen tuotantolaitosten yhteenlaskettu viennin arvo oli vuonna 2017 kaikkiaan 1,53 miljardia euroa. Vienti kasvoi peräti 39 prosenttia vuoden 2014 luvuista.

Investointien määrä on merkittävä, sillä KIP:n yritykset investoivat vuosien 2010-2017 aikana 600 miljoonaa euroa. Samoin työpaikkakehitys on jatkunut myönteisenä. Suurteollisuusalue työllistää suoraan 2 250 henkilöä.

- KIP:n kasvu jatkuu vahvana mikä kertoo siitä, että tehty työ, strategiset valinnat ja prioriteetit ovat olleet oikeita, sanoo Kokkolan kaupungin kehitysjohtaja Jonne Sandberg.

Hänen mukaansa suurteollisuusalueen tulevaisuus on entistä vahvemmin myös akkukemikaalien ja akkumateriaalien ympärillä. Varsinkin akkukemiassa on paljon potentiaalia.

- Metallin raaka-ainevirtojen ja synergioiden luomat mahdollisuudet ovat ainutlaatuiset. Tästä tuorein osoitus on kaivosyhtiö Keliberin päätös rakentaa litiumkemiantehtaansa KIP:n alueelle. Lisäksi Kokkolassa tehdään kansainvälisesti merkittävää akkukemikaalien tutkimusta, josta vastaa professori Ulla Lassi ja hänen 21-jäseninen tutkimustiiminsä, Sandberg jatkaa.

"Yritykset luottavat tulevaisuuteen"

Kokkola Industrial Parkin markkinointipäällikön Johanna Hylkilän mukaan tuoreet tunnusluvut kuvaavat alueen elinvoimaa ja yritysten vahvaa uskoa tulevaisuuteen.

- Samalla kun yritykset tekevät alueelle miljoonaluokan investointeja, ne palkkaavat uutta henkilökuntaa. Lisäksi suurteollisuusalueen infraa kehitetään suunnitelmallisesti.

Suurteollisuusalueen toimijat tekevät enenevissä määrin yhteistyötä monilla eri osa-alueilla, kuten ympäristö-, turvallisuus- ja henkilöstöasioissa. Johanna Hylkilän mukaan tämäkin tekee KIP:n alueesta houkuttelevan myös uusille tulijoille.

Kokkolan Suurteollisuusalueyhdistys hyväksyi syksyllä KIP:n uuden strategian. Sen mukaan Kokkola Industrial Park haluaa olla entistä selkeämmin alansa vastuullinen ja kehittyvä suunnannäyttäjä kansainvälisesti.

- Yksi KIP:n kehitystä edistänyt asia on ollut vastuullisuus ja avoimuus. Sen ansiosta ihmiset luottavat meihin ja toiminnallamme on vahva sosiaalinen hyväksyntä, yhdistyksen puheenjohtaja Kai Nykänen korostaa.