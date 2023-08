Kokkolan uusi ulkoilukartta on ilmestynyt

”Ulkoilukartta helpottaa luontoon lähtemistä ja lisää kohteiden saavutettavuutta. Olemme lisänneet ulkoilukarttaan infoa reiteistä ja taukopaikoista sekä saapumisohjeet. Toivomme, että kartta rohkaisee ulkona liikkumiseen ja auttaa jokaista löytämään itselleen mieluisan retkikohteen”, toteaa hankekoordinaattori Rosanna Telaranta.

Ulkoilukartassa on ohjeet retkellä toimiseen, roskattoman retkeilyn periaatteet ja infoa tulenteosta. Ohjeet tulevat tarpeeseen, sillä maastopalovaroitus oli Kokkolan alueella voimassa alkukesällä pitkään. Siitä huolimatta tulia on tehty nuotiopaikoilla ja reiteiltä on löytynyt useita omatekoisia nuotioita, jotka aiheuttavat suuren maastopaloriskin.

”Monelle tulee yllätyksenä, ettei metsäpalovaroituksen aikaan tulia saa tehdä edes nuotiopaikoilla. Ainut, jossa tulen voi varoituksen aikaan tehdä, on hormilliset tulentekopaikat”, Telaranta kertoo.

Ulkoilukartta on myynnissä Matkailuneuvonnassa Wanhalla kalahallilla, Urheilutalolla sekä uintikeskus VesiVeijarissa. Lisäksi kartasta tulee lainattavia kappaleita kirjastoon. Yksittäisiä karttalehtiä kohdeinfoineen on myös mahdollista ladata kaupungin verkkosivuilta.

Ulkoilukartta on painettu vettähylkivälle materiaalille, joten sen voi ottaa retkelle mukaan säällä kuin säällä. Ulkoilukartan nyt ilmestynyt versio on suomenkielinen. Kartta on käännettävänä ruotsiksi ja englanniksi.