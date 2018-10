Koko HUSin psykiatria yhden johdon alaisuuteen / En gemensam administrativ ledning för hela HUS Psykiatri

HUS-kuntayhtymän hallitus päätti, että kaikki HUSin psykiatriset toiminnot yhdistetään hallinnollisesti yhden johdon alaisuuteen. Näin Hyvinkään, Lohjan ja Porvoon psykiatriset tulosyksiköt yhdistetään osaksi HUS Psykiatriaa ensi vuoden alusta alkaen.

- Kyse on jatkumosta. Länsi-Uudenmaan psykiatria on ollut osa HUS Psykiatriaa jo vuoden 2017 alusta lähtien. Lohjan ja Porvoon alueiden nuorisopsykiatria siirtyi tämän vuoden alusta lähtien osaksi HUS Psykiatriaa ja Hyvinkään alueen nuorisopsykiatria on ollut sitä jo aiemmin. HUS Psykiatria kattoi hallinnollisesti jo ennen tätä päätöstä lähes 90 prosenttia kuntayhtymän psykiatriasta eli kyse oli enää runsaan 10 prosentin siirtymästä, toimitusjohtaja Aki Lindén sanoi hallituksen kokouksessa.

Muutoksella tavoitellaan tasa-arvoista ja kustannustehokasta psykiatrista hoitoa koko HUSin alueella.

______

HUS styrelse har fattat beslut om att sammanföra alla psykiatriska funktioner inom HUS under en gemensam administrativ ledning. Det här innebär att de psykiatriska resultatenheterna i Borgå, Hyvinge och Lojo blir en del av HUS Psykiatri från och med 2019.

- Det är en fråga om kontinuitet. Psykiatrin i Västra Nylands sjukvårdsområde har varit del av HUS Psykiatri sedan början av 2007. Ungdomspsykiatrin i Lojo och Borgå blev från och med i år del av HUS Psykiatri och ungdomspsykiatrin i Hyvinge sjukdomsområde har varit det sedan tidigare. Administrativt har HUS Psykiatri omfattat nästan 90 procent av samkommunens psykiatri redan innan det här beslutet, så nu handlar det om en överföring av drygt 10 procent, sade verkställande direktör Aki Lindén på styrelsens sammanträde.

Målet med förändringen är en jämlik och kostnadseffektiv psykiatrisk vård inom hela HUS område.