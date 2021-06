Koko perheen jääkiekkokirja leijonakapteeni Mörkö-Markosta

Suvaitsevaisuutta ei voi väistää 3.12.2020 07:00:00 EET | Tiedote

Suvaitsevaisuus on päivän sana, sitä ei voi kukaan ohittaa täysin kantaa ottamatta. Suomessa se on näihin aikoihin asti nähty pääosin positiivisessa valossa, etenkin suvaitsematon-sanalla on kuvattu henkilön tai ryhmän kielteisiä ominaisuuksia. Nyt hyökätään uudissanan voimalla "suvakkeja" vastaan, ja tietenkin tunteet kuumenevat aidan molemmin puolin. Tosiasia kuitenkin on, ettei suvaitsevaisinkaan voi kaikkea suvaita. Asialla ei myöskään pidä vain pelata kielipelejä. Kysymys suvaitsevaisuudesta on monimutkainen, mutta ei niin mutkikas, ettei siitä voi ja pidäkin keskustella. Ja mitä kaikkea voidaan tarkoittaa, kun puhutaan konservatiiveista ja liberaaleista tai moraalista ja moralismista?