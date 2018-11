Kokonaisulkoistukset: mustia aukkoja maakuntakartalla vai oppia kaikille?

Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisulkoistukset -selvityksen julkistamistilaisuus 28.11.

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta on toteuttanut selvityksen kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisulkoistuksista. Selvitys pureutuu siihen, miten kokonaisulkoistukset ovat vaikuttaneet sote-palvelujen kustannuksiin ja saatavuuteen? Selvitys on toteutettu Tampereen yliopiston, Hyvinvinvointiala HALI ry:n ja Norjalaisen tiederahaston (The research council of Norway) rahoittamana.

Tervetuloa kuulemaan selvityksen keskeisimmät tuloksetaamupalan merkeissä. Aamiaisella selvityksen tuloksia esittelee Tampereen yliopiston tutkijatohtori Esa Jokinen. Oman kuntansa kokonaisulkoistuskokemuksista kertovat Parkanon kunnanjohtaja Jari Heiniluoma, Tohmajärven kunnanjohtaja Olli Riikonen sekä Pyhtään kunnanjohtaja Olli Nuuttila. Mukana kommentoimassa myös Pihlajalinnan aluejohtaja Timo Hokkanen ja Attendon terveyspalveluiden johtaja Matias Pälve. Tilaisuutta emännöi Hyvinvointiala HALI ry:n toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas.

Tilaisuus pidetään ravintola Sunnin tiloissa, osoitteessa Aleksanterinkatu 26. Varmista paikkasi ilmoittautumalla tästä.

Toimittajien ja kuvaajien ilmoittautumiset: vaikuttajaviestinnän asiantuntija Lauri Koponen (lauri.koponen@hyvinvonitiala.fi, p. 0405233563)

Lämpimästi tervetuloa!

Ohjelma:

08.30 Ilmoittautuminen ja aamiainen

9:00 Tervetuloa - Miksi selvitys toteutettiin

Ulla-Maija Rajakangas – toimitusjohtaja, Hyvinvointiala HALI ry

9:10 Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisulkoistukset -selvityksen tulokset Esa Jokinen – tutkijatohtori, Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta

9:30 Parkano - Kokemukset sote-palveluiden kokonaisulkoistuksesta

Parkanon kunnanjohtaja Jari Heiniluoma

Kommentoimassa Timo Hokkanen - toimitusjohtaja, Kolmostien Terveys / aluejohtaja, Pihlajalinna

09:50 Tohmajärvi - Kokemukset sote-palveluiden kokonaisulkoistuksesta

Tohmajärven kunnanjohtaja Olli Riikonen

10:00 Pyhtää – Kokemukset sote-palveluiden kokonaisulkoistuksesta

Pyhtään kunnanjohtaja Olli Nuuttila

Tohmajärven ja Pyhtään kokonaisulkoistuksia kommentoimassa Matias Pälve – johtaja, terveyspalvelut Attendo

10:15 Yhteenveto