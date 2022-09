Kokoomuksen eduskuntaryhmä: Kohtuuhintaista sähköä myös paukkupakkasilla

Kokoomuksen eduskuntaryhmä esittää ohjelmaa sähkömarkkinoiden uudistamiseksi. Ohjelman nopeat kriisitoimet antaisivat eduskuntaryhmän mukaan helpotusta kotitalouksien ja yritysten sähkölaskuihin jo ensi talveksi. Pidemmän aikavälin keinoilla eduskuntaryhmä haluaa tehdä Suomesta puhtaan energian suurvallan.

”Haluamme, että suomalaisille kodeille ja yrityksille riittää jatkossa kohtuuhintaista sähköä, myös paukkupakkasilla. Kohtuuhintainen ja toimitusvarma sähkö on toimivan yhteiskunnan perusedellytys. Sähkö ei ole eikä siitä saa tulla ylellisyystuote. Se on välttämättömyyshyödyke, jota tarvitaan pitämään valot päällä, kodit lämpimänä ja yritysten rattaat pyörimässä”, ohjelman valmistelusta on vastannut kansanedustaja Heikki Vestman sanoo.

”Haluamme, että sähkö on Suomessa mahdollisimman edullista, toimitusvarmaa ja päästötöntä. On selvää, että sähkön merkitys talouskasvun moottorina ja hyvinvoinnin edellytyksenä tulee vain kasvamaan tulevaisuudessa”, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sanoo.

Helpotusta sähkölaskuihin jo ensi talveksi

Nopeina kriisitoimina eduskuntaryhmä asettaisi sähkölle eurooppalaisen kattohinnan sekä irrottaisi sähkön ja kaasun hinnan toisistaan. Eduskuntaryhmä esittää myös, että koko Suomen sähköntuotannon kapasiteetti pidetään käytössä tehotuen avulla. Lisäksi ryhmä esittää kotitalouksille ja yrityksille kannustimia sähkönkulutuksen siirtämiseen huipputuntien ulkopuolelle ja energiaremonttien toteuttamiseen.

”Kohonnut sähkön hinta uhkaa nostaa yleistä inflaatiota, romuttaa suomalaisten talouden ja suistaa Suomen taantumaan. Matalampi sähkön hintakatto eurooppalaisilla tukkumarkkinoilla helpottaisi välittömästi sähkön kuluttajahintaa. Lisäksi sähkön hintamallia tulee päivittää nykyistä reilummaksi sähkön käyttäjille. Esitämme arvioitavaksi mallin, joka leikkaa sähkön hintahuippuja ja joka samalla säilyttää kannusteet investoida uuteen puhtaaseen tuotantoon”, Vestman sanoo.

Suomesta puhtaan energian suurvalta

Kokoomus haluaa tehdä Suomesta puhtaan energian suurvallan. Sen mielestä sähkömarkkinoille tarvitaan uusi mekanismi, joka palkitsee säästä riippumattomaan sähköntuotantoon investoimisesta. Sähköjärjestelmän kustannukset paisuvat tarpeettoman suuriksi, jos tuulisuus heiluttaa sähkön hintaa liian rajusti, kuten nyt on käymässä.

”Haluamme hyödyntää tuulivoiman valtavan potentiaalin, mutta välttää sen, että sähkön hinta ja riittävyys joutuvat liian riippuvaiseksi tuulisuudesta. Tätä ansaa ei ymmärrettävästi nähty 1990-luvulla, kun Nordpoolin hinnoittelumalli luotiin. Sähkön vuosikustannukset nousevat tarpeettoman suuriksi, jos sähkömarkkinoilla ei ole riittävästi kannustimia rakentaa säästä riippumatonta tuotantoa”, Mykkänen sanoo.

Kokoomus esittää myös ydinvoiman lisärakentamista, energiainvestointien lupaprosessien nopeuttamista, energian varastoinnin kehittämistä ja Pohjoismaiden välisten sähkönsiirtoyhteyksien vahvistamista.

Puolue haluaa kaikille turvallisuusvaatimukset täyttäville ydinvoimahankkeille myönteisen periaatepäätöksen sekä uudistaa sähkön hinnoittelumallin ja tehostaa energiamarkkinoiden valvontaa.

Näin kokoomus uudistaisi sähkömarkkinoita:

Nopeat kriisitoimet, joilla saadaan helpotusta sähkölaskuihin jo ensi talveksi:

Asetetaan sähkölle kattohinta Irrotetaan sähkön ja kaasun hinta toisistaan Pidetään kaikki kotimainen sähköntuotanto käytössä Mahdollistetaan kätevät ja kannattavat kulutusjoustot Kevennetään sähköyhtiöiden vakuusvaatimuksia Edistetään energiaremontteja ja pientuotantoa

Pidemmän aikavälin ratkaisut, joilla Suomesta tehdään puhtaan energian suurvalta:

Päivitetään sähkön hinnoittelumalli reilummaksi Edistetään ydinvoiman lisärakentamista Luodaan uutta kotimaista, puhdasta ja toimitusvarmaa sähköntuotantoa kapasiteettituella Nopeutetaan luvitusta ja toteutetaan lupatakuu kriittisille investoinneille Lisätään sähkönsiirtokykyä ja energian varastointia Tehostetaan energiamarkkinoiden valvontaa ja kohtuullistetaan siirtohintoja

Koko ohjelma on luettavissa kokoomuksen verkkosivuilla.