Kokoomuksen Häkkänen: Nato-ratkaisu on asetettava kaiken muun eduskuntatyön edelle

Kansanedustaja Antti Häkkänen piti kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron eduskunnan käsitellessä valtioneuvoston ajankohtaisselontekoa turvallisuusympäristön muutoksesta.

”Eduskunta voisi myös keskeyttää muiden asioiden käsittelyn Nato-ratkaisun ajaksi. Ei-välttämättömien asioiden keskeyttäminen muutamaksi viikoksi antaisi jokaiselle kansanedustajalle riittävästi aikaa oman kannan muodostamiseen ilman viivytyksiä. Nato-ratkaisu on asetettava kaiken muun eduskuntatyön edelle”, Häkkänen sanoi.

”Eduskunnan ei myöskään tule ennalta rajata Suomen Nato-jäsenyyden yksityiskohtia. Kaikista jäsenyyden elementeistä täytyy voida neuvotella. Kansallinen turvallisuus aina etusijalle asettaen”, Häkkänen sanoi.

”Ulko- ja turvallisuuspolitiikka pitää rakentaa siten, että se parhaiten varmistaa suomalaisten vapauden ja turvallisuuden uudella vaarallisemmalla aikakaudella. Tämä on eduskunnan perustuslaillisista tehtävistä tärkein", Häkkänen sanoi.

"Siksi jokaisen kansanedustajan on aika päättää, onko suomalaisille turvallisempaa olla Naton sisäpuolella vai ulkopuolella. Kokoomuksen linja on edelleen johdonmukainen: Naton sisäpuolella on turvallisempaa”, Häkkänen sanoi.

Puhe on luettavissa kokonaisuudessaan kokoomuksen verkkosivuilla.