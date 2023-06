Kokoomuksen Jarno Limnell: Ainoa tie pysyvämpään rauhaan on Venäjän sotilaallinen tappio

Ukrainan voiton tärkeyden ohella Limnell nostaa esille vaihtoehtoisen näkökulman: Mitä tapahtuisi, jos Venäjä saavuttaisi sotilaallisen voiton hyökkäyssodassaan ja Ukrainan poliittinen päätöksenteko siirtyisi Kremlin alaisuuteen? Limnell katsoo, että tilanteen vakavuuden ja tulevaisuuden kannalta tätä myös syytä pohtia, sillä näkökulma korostaa entistä tärkeämpänä Ukrainan yhä vahvempaa tukemista.



Limnell toteaa, että sota Ukrainassa ei ole vain kahden valtion välinen sota, vaan kyse huomattavasti isommista asioista.

”Sodan lopputulos ja sodan aikana tehtävät teot (tai tekemättömyys) vaikuttavat oleellisesti siihen, millaiseen maailmaan Eurooppa ja myös me suomalaiset olemme matkalla. Me emme saa väsyä sotaan – taisteluväsymys on ylellisyys, johon ukrainalaisilla ei ole varaa”, toteaa Limnell

Kansanedustaja Limnellin mukaan Venäjän sotilaallisen voiton Ukrainassa merkittävimpiä seurauksia olisi kolme:



1. Ukrainalle Venäjän voitto tarkoittaisi itsemääräämisoikeuden menettämistä ja länteen suuntautuvan sekä Nato-jäsenyyttä tavoittelevan politiikan päättymistä. Inhimillisesti Venäjän voitto merkitsisi puhdistuksia, pakkosiirtoja ja Ukrainan venäläistämistä. Demokratia vaikenisi.

2. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on sotaa valtiollista suvereniteettia ja kansainvälistä oikeusjärjestelmää vastaan. Toiseksi suurin merkitys Venäjän sotilaallisella voitolla olisi olla esimerkille Venäjän toteuttama väkivaltapolitiikan menestyksestä. Tämä olisi vaarallinen esimerkki muun muassa Taiwanille, sillä Kiina seuraa tarkasti miten länsimaat ja kansainvälinen yhteisö nyt Ukrainan tukena toimivat. Voitto antaisi esimerkin, jossa suuremmalla valtiolla on "oikeus" ottaa pienempi väkivalloin haltuunsa.



3. Venäjän imperialistinen politiikka jatkuisi entistä itsevarmempana. Jokainen Venäjän pienempi naapurimaa olisi vaaranvyöhykkeellä. Moldova ja Keski-Aasian maat erityisesti. Jännitteet Euroopan suuntaan ja Nato-maiden rajoilla lisääntyisivät. Eurooppa olisi uuden turvallisuustilanteen edessä.

”Tavoitteena tulee olla saada Ukrainaan rauha, mutta rauhan edellytyksenä on voimakas Ukrainan puolustusmateriaalinen, taloudellinen ja humanitaarinen tukeminen, sillä ainoa vaihtoehto pysyvämmälle rauhalle on Venäjän sotilaallinen tappio. Ukraina taistelee tulevaisuutensa lisäksi laajemmasta kansainvälisen turvallisuusarkkitehtuurin tulevaisuudesta, ja tämä on syytä jokaisen ymmärtää”, paaluttaa Limnell.

Limnell toteaa lisäksi, että on iso henkinen muutos, että sota on palannut Eurooppaan. Kyse on uudesta sukupolvikokemuksesta, jolla on pitkäaikaiset vaikutukset.

”Se miten ukrainalaisia sotapakolaisia autamme, sotaan suhtaudumme ja Ukrainaa sodassa tuemme luo identiteettiämme ja maailmaa, jossa jatkossa elämme”, kiteyttää Limnell.