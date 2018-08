Kokoomuksen Jokinen voisi tehdä muutoksen Orpon budjettiin

Miksi Perussuomalaiset haluaa Ylen maksulliseksi? 20.8.2018 12:54 | Tiedote

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri haluaa lopettaa Yleisradion julkisena palveluna (Uusi Suomi 17.8.). Hän ehdottaa, että Ylen sisällöt laitettaisiin jatkossa maksukortin taakse ja nykyisestä yleverosta luovuttaisiin. Tämä tarkoittaisi sitä, että Ylen sisällöistä joutuisivat maksamaan kaikki niitä katsovat tulotasosta riippumatta. Nykyisessä yleveroon perustuvassa mallissa pienituloisimmat ovat verosta vapautettuja ja saavat kaikki Ylen sisällöt maksutta. Ylen uutissisältöjen laittaminen maksukortin taakse merkitsisi sananvapauden oleellista kaventumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Ehdotus on raju ja käsittämätön irtiotto eduskuntaryhmien parlamentaarisesta konsensuksesta. Yleä koskevat muutokset on sovittu tehtäväksi kaikkien eduskuntapuolueiden yhteisymmärryksessä. Pitkällisen työskentelyn jälkeen syntyivät muutokset Yleisradiota koskevaan lainsäädäntöön. Muutoksissa näkyy selvästi myös perussuomalaisten kädenjälki. Siksi on hämmästyttävää, että eduskuntaryh