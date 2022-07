Kokoomuksen Kauma haluaa riippumattoman tutkimuksen poikkeuksellisen suurista kuolleisuusluvuista ja 4. koronarokotteet laajaan jakoon!

Missä viipyy translaki, Sanna Marin? 30.6.2022 10:40:37 EEST | Tiedote

Sanna Marinin hallitus on lykännyt translain antamista. Ajoitus uudelle lykkäämiselle on harvinaisen huono, toteavat Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Elina Valtonen, kansanedustaja Saara-Sofia Sirén ja kansanedustaja Jaana Pelkonen. He ovat tänään jättäneet kirjallisen kysymyksen hallituksen toiminnasta koskien sukupuolivähemmistöjen asemaa Suomessa. "Olisi myönteinen yllätys, mikäli pääministeri Marin tuo Pride-kulkueeseen lauantaina tuliaisena hallituksensa esityksen translaiksi," edustajat toteavat. "Translaki tulee antaa viipymättä eduskunnalle. Mikäli vasemmistohallitus ei pysty translakia antamaan, on sekin sanottava reilusti ääneen," toteaa Valtonen. "Syytä kerta toisensa jälkeen tapahtuneelle uudistuksen lykkääntymiselle ei ole annettu. Lisäksi lakiluonnoksessa ei edelleenkään oteta huomioon intersukupuolisten lasten itsemääräämisoikeutta. Olemme sitoutuneet kansainvälisillä laeilla lasten oikeuksien puolustamiseen. Nyt näyttäisi siltä, että tarpeettomien, kosmeett