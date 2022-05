Kokoomuksen Kauma: Lähestymiskiellon valvontaan tarvitaan ryhtiä – ”Hienoa, että sähköisen valvonnan käyttöönotto viimein etenee”

”Lähestymiskiellon määrääminen on yksi keino suojella esimerkiksi lähisuhdeväkivallan takia hengen tai terveyden vaarassa olevaa henkilöä. Tällä hetkellä lähestymiskielto ei kuitenkaan tuo todellista suojaa sen hakijalle eikä estä lähestymiskieltoon määrättyä henkilöä tosiasiallisesti lähestymästä uhriaan. Vaikka lähestymiskiellon rikkominen on rangaistavaa, sen noudattamisen valvonta perustuu käytännössä vain uhrin omaan ilmoitukseen. Näin ei voi olla – lähestymiskiellon valvontaan tarvitaan ryhtiä”, Kauma sanoo.

Helmikuussa 2022 uutisoitiin tapauksesta, jossa lähestymiskiellossa ollut mies surmasi lähestymiskiellon kohteena olleen naisen Espoossa. Kauma jätti maaliskuussa hallitukselle kirjallisen kysymyksen lähestymiskiellon valvonnan tehostamisesta. Kirjallisessa kysymyksessään yhtenä keinona parantaa lähestymiskiellon tehokkuutta Kauma ehdotti lähestymiskiellon sähköisen valvonnan käyttöönottoa Suomessa.

”Suomessa on otettava käyttöön lähestymiskiellon sähköinen valvonta, kuten on Pohjoismaissa tehty jo Ruotsissa ja Norjassa. Sähköinen valvonta lisäisi lähestymiskieltoa rikkovien kiinnijäämisriskiä, mahdollistaisi tiheästi asutuilla alueilla poliisin nopean puuttumisen akuuttitilanteissa ja helpottaisi lähestymiskiellon rikkomisesta tuomitsemiseksi tarvittavan näytön hankkimista. Sähköistä valvontaa olisi tarkoitus kohdentaa erityisesti heihin, jotka rikkovat lähestymiskieltoa toistuvasti”, Kauma sanoo.

Sähköisen valvonnan käyttöönottoa on Suomessa selvitetty oikeusministeriön arviomuistiossa, jonka mukaan valvontatarve koskisi vuositasolla noin 70 henkilöä. Tämän jälkeen oikeusministeriön työryhmä on esittänyt sähköisen valvonnan käyttöönottoa mietinnössään. Lausuntokierroksella ehdotus sai laajaa kannatusta. Työryhmän esitystä on jatkovalmisteltu oikeusministeriön hankkeessa, jonka pohjalta hallituksen on tarkoitus antaa esitys lähestymiskiellon tehostamisesta ensi syksynä.

”Huomioiden oikeusministeriön työryhmän esitys ja sen saama lausuntopalaute näyttää todennäköiseltä, että hallitus tulee esittämään lähestymiskiellon sähköisen valvonnan käyttöönottoa Suomessa. Hienoa, että sähköisen valvonnan käyttöönotto viimein etenee. Toivottavasti hallitus priorisoi esityksen antamisen siten, että esitys ehditään käsitellä eduskunnassa huolellisesti ja hyväksyä vielä syksyllä muiden budjettilakien yhteydessä”, Kauma päättää.

