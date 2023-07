Kokoomuksen Kauma: Suomen on otettava aktiivinen rooli Naton jäsenmaana

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtajan Pia Kauman mukaan turvallisuuspolitiikan superviikko antaa mahdollisuuden kohdistaa valokeilan Suomelle tärkeisiin kysymyksiin. Kauma valittiin viime viikolla ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtajaksi.

”Vuosi sitten Madridin huippukokouksessa yksi keskeinen käsiteltävä aihe oli Naton puolustuksellisen pelotteen vahvistaminen Itä-Euroopassa. Vaikka tämän vuoden maantieteellinen aihe koskee indopasifista aluetta, meille on ensiarvoista, ettei puolustusliiton katse käänny pois Venäjästä”, Kauma kommentoi.

”Suomen on tulevalla hallituskaudella löydettävä paikkansa aktiivisena Naton jäsenmaana, joka vaikuttaa suomalaisten edun mukaisesti puolustusliiton sisällä. Tavoite on yksi niistä keskeisistä kirjauksista, jotka määritellään myös hallitusohjelmassamme”, Kauma sanoo.

Kauman mukaan Suomen ja Venäjän väliset suhteet ovat käytännössä katkolla. Kauman mukaan niiden neutraloitumiseen menee kauan.

”Olemme jäsenyysprosessimme aikana onnistuneet syventämään suhdettamme Yhdysvaltoihin, joka on yksi Suomen keskeisimmistä strategisista yhteistyökumppaneista ja liittolaisista. Yhdysvaltain presidentti Bidenin vierailu Suomessa on merkittävä merkkipaalu, joka alleviivaa Suomen merkitystä sotilasliiton jäsenenä. Yhteistyö kehittyvissä teknologioissa on tuotava maiden välisen suhteen ytimeen puolustuksen ja kaupan ohella”, Kauma sanoo.

Kauma on iloinen Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğanin lupauksesta edistää Ruotsin Nato-jäsenyyden ratifiointia.

”Tämä oli loistava ja jo kuukausia odotettu uutinen. Ruotsin jäsenyyden myötä Pohjoismaiden, Itämeren alueen ja koko Euroopan turvallisuus ja vakaus vahvistuvat huomattavasti”, Kauma sanoo.