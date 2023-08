Kokoomuksen Kilpi: Orpon hallitus toteuttaa historialliset liikenneinvestoinnit – valtatie 5 huomioitu paketissa

Kokoomuksen Marko Kilpi pitää hallituksen liikenneinvestointeja välttämättöminä paitsi elinkeinoelämän ja kestävän kasvun, mutta myös turvallisuuden osalta. Väyläverkon investoinnit sisältävät onnettomuusalttiin valtatien 5 parannuksen lisäksi valtatien 4 kehittämistä Keski-Suomen alueella. Lisäksi paketin sisältä toteutetaan investointeja, joilla edistetään länsirannikon kilpailukykyä ja kasvua.

”Väyläverkon korjausvelka on päässyt kasvamaan merkittävästi, mikä valitettavasti näkyy hyvin konkreettisesti esimerkiksi teiden kunnossa. Tilanne on ollut hankala joka puolella maata. Erityisen paljon muutoksia on kuitenkin aiheutunut itään, sillä Saimaan kanavan tavaravirtojen siirtyminen maanteille ja raiteille tarkoittaa merkittävää lisäkuormaa väylille, joilla on jo muutenkin paljon korjausvelkaa”, kuvailee Kilpi.

”Kyseessä on elinkeinoelämän ja viennin kannalta aivan ratkaiseva seikka. Hallituksen liikennepolitiikan tavoitteena Suomen kasvun ja elinvoiman lisääminen. Huomioon on otettava niin Suomen saavutettavuus ja kilpailukyky kuin huoltovarmuuden ylläpito. Suomalaisten arjessa väyläverkon parannukset tarkoittavat esimerkiksi sujuvampaa työmatkailua ja turvallisempaa liikennöintiä. Samalla se on askel kohti tavoitetta liikennekuolemien estämiseksi”, Kilpi jatkaa.

Hallituksen liikennepolitiikan tavoitteena on koko Suomen kasvun ja elinvoiman lisääminen. Hallitusohjelmakirjausten mukaisesti liikennepolitiikalla tuetaan kasvua, investointeja ja työllisyyttä, laajennetaan työssäkäyntialueita, edistetään kestävien liikennemuotojen käytön mahdollisuuksia ja vähennetään päästöjä. Unohtaa ei sovi myöskään turvallisuuspoliittista aspektia.

”NATO-jäsenyyden myötä Itä-Suomen merkitys on koko läntisen Euroopan kannalta kriittisen tärkeä ja siksi liikenneinfran on oltava kunnossa. NATOn toiminta perustuu nopeaan ja sujuvaan liikkuvuuteen ja tämä asettaa täysin uudenlaisia vaatimuksia varsinkin Itä-Suomen tiestölle ja liikenneinfralle ylipäätään. Tätä tosiseikkaa ei Orpon hallitus ole lähtenyt väistelemään ja se näkyy panostuksissa”, päättää Kilpi.