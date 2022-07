Kokoomuksen Laiho: Sähköpotkulaudat kuriin lakimuutoksin

Kansanedustaja, eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho (kok.) kantaa huolta sähköpotkulautojen aiheuttamista turvallisuusriskeistä. Hän on tänään jättänyt toimenpidealoitteen hallitukselle vaatien tiukempaa lainsäädäntöä sähköpotkulaudoille ja mahdollisuuksia puuttua niiden liikenneturvallisuuteen.

”Sähköpotkulautojen käyttö aiheuttaa jatkuvasti lähellä piti tilanteita,liikennehäiriöitä ja onnettomuuksia. Ongelmia ei saada korjatuksi ilman uutta lainsäädäntöä”, vaatii Laiho.

”Sähköpotkulaudat ovat tulleet jäädäkseen ja niiden määrä vain kasvaa vuosi vuodelta. Tietysti hyvänä puolena niissä on se, että ne on suhteellisen edullinen ja nopea keino kaupunkiliikkumiseen, mutta kääntöpuolella ovat liikennehäiriöt ja onnettomuudet”, sanoo Laiho.

”Olen vuosi sitten vaatinut lakialoitteellani promillerajaa ja poliiseille oikeutta testien tekemiseen. Päihtyneenä onnettomuuksia tapahtuu eniten ja ilman muuta niihin pitäisi pystyä puuttumaan, mutta työkalut puuttuvat niin kaupungeista kuin poliiseilta”, toteaa Laiho.

Laihon mukaan on myös kyseenalaista kuormittaa muutenkin suuren työkuorman alla painiskelevia päivystyksiä ja sairaaloita turhilla onnettomuuksilla, kun lainsäädännöllisin muutoksin liikenneturvallisuutta voitaisiin parantaa.

”Aiemmin liikenne- ja viestintäministeri Harakka on luvannut, että ongelmiin puututaan, mutta asia on lässähtänyt. Ei tämä vain hoidu ilman lainsäädäntöä. Ministeri Harakan on nyt tartuttava asiaan ja kannettava vastuunsa. Ei riitä, että asia sysätään kaupungeille tai odottamaan lumien tuloa, toteaa Laiho.

”Sähköpotkulautailu on ottanut oman paikkansa liikkumisvälineenä, mutta kaikkien liikenneturvallisuuden takia on välttämätöntä, että niiden toimintaa säädellään asianmukaisesti lainsäädännöllä. On vain ajan kysymys, milloin meillä tapahtuu ensimmäinen kuolemaan johtanut onnettomuus. Vakavia vammautumisia on jo tapahtunut”, päättää Laiho.