Kokoomuksen Limnéll: Hallituksen kokonaisturvallisuusuudistus vaikuttaa jokaisen suomalaisen arkeen

Kokoomuksen kansanedustajan, sotatieteiden tohtori Jarno Limnéllin mukaan hallitusohjelmassa linjataan kahdesta tärkeästä asiasta: kokonais- ja kyberturvallisuuden johtamisrakenne uudistetaan ja samalla informaatiopuolustus huomioidaan osana uudistettavaa kyberturvallisuusstrategiaa.

"Vaikka näiden käsitteiden merkitys saattaa tuntua etäiseltä ihmisten arjessa, ne ovat todellisuudessa ratkaisevan tärkeitä ja tulevat Suomelle eteen jo tulevana syksynä. Turvallisuusympäristömme on jatkuvassa muutoksessa ja tarvitsemme uudistumiskykyä vastataksemme haasteisiin", summaa Limnéll.

"Venäjän tilanteen kehittyminen vaikuttaa myös meihin ja siksi meidän on varauduttava kaikkiin mahdollisiin skenaarioihin itänaapurissa. Informaatiovaikuttaminen ja kyberoperaatiot tulevat lisääntymään tammikuun presidentinvaalien lähestyessä. Rajaturvallisuuden vahvistaminen on myös tärkeää tilanteessa, jossa kutsunnoista kieltäytyvien nuorten miesten elämää pyritään vaikeuttamaan rajan takana", Limnéll jatkaa.

Sotatieteiden tohtori limnéll korostaa, että Natoon liityttyämme työ on vasta alkanut. Suomen sijoitus Naton komentorakenteissa on vielä ratkaisematta, samoin kuin kysymykset Nato-profiilista ja Suomen sisäisistä suuntalinjoista. Riittävästi osaavien ja motivoituneiden upseerien varmistaminen tulevaisuudessa on ensiarvoisen tärkeää Nato-esikunnissa toimimiseksi. Suomi tarvitsee selkeän Nato-strategian.

"Kolmas konkreettinen kokonaisturvallisuuskysymys on kansakunnan yhtenäisyyden ja yhteishengen ylläpitäminen. Hallitusohjelman mukaisesti disinformaation torjunnassa otetaan huomioon molemmat kansalliskielet sekä muunkielinen viestintä. Opettajien valmiuksia kasvatetaan kriittisen medialukutaidon ja kyberriskien tunnistamisen opettamiseksi, mikä vahvistaa yhteiskunnallista resilienssiämme", Limnéll kertoo.

Limnéllin mukaan teknologia kehittyy nopeasti, samoin uhkat ja mahdollisuudet. Ukrainan tilanne ja Kiinan roolin kasvu maailmanpolitiikassa sekä globaalit kriisit edellyttävät Suomelta valppautta. Venäjän seuraaminen ja Nato-strategian laatiminen ovat keskeisiä askelia turvallisuutemme säilyttämiseksi ja suvereniteettimme varmistamiseksi.

"Suomi menestyy ainoastaan yhdessä toimimalla. Siksi on tärkeää edistää näitä hallitusohjelman kirjauksia mahdollisimman nopeasti", Limnéll toteaa.