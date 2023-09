Kokoomuksen Marko Kilpi: Pidetään kaikista nuorista huolta riittävän ajoissa!

Pääosa nuorista voi ja käyttäytyy hyvin. Osa nuorista voi kuitenkin entistäkin huonommin, on vaarassa syrjäytyä ja ajautua rikolliselle polulle. Kenenkään nuoruuteen ei tulisi kuulua rikosten teko tai niiden uhriksi joutumisen pelko, toteaa kansanedustaja Marko Kilpi.

Lapset ja nuoret tarvitsevat nyt sekä kiireellistä apua että ennaltaehkäiseviä palveluja. Tutkimusten mukaan varhainen puuttuminen on avain syrjäytymisen, pahoinvoinnin kasaantumisen ja nuorisorikollisuuden torjunnassa. On yleisesti tiedossa, että syrjäytymisen ennaltaehkäisy tulee sekä taloudellisesti että inhimillisesti edullisemmaksi kuin korjaaviin toimiin panostaminen. Moniammatillista ja ennalta ehkäisevää työtä tarvitaan lisää. Samalla on selvää, etteivät syrjäytymisen ehkäisyn toimijoiden yhteistyö toimi moitteettomasti.

Kun avun tarjoajat toimivat erillään ja pahimmillaan toisistaan tietämättä, tieto nuoren tilanteesta ja tarpeista ei kulje. Viranomaisten tiedonvaihtoa pitää tehostaa ja tarpeettomia toimintaesteitä poistaa. Nyt aivan liian moni pääsee tipahtamaan turvaverkoista lävitse ja monenlaisena oireiluna se tietenkin ilmenee. Nuorisotyötä, perhepalveluita ja kuraattori- sekä mielenterveyspalveluita pitää vahvistaa. Kun jotain on jo tapahtunut, ollaan jo pahasti myöhässä, sanoo Kilpi.

Orpon hallituksen tavoitteena on muun muassa turvata lasten ja nuorten pääsy lyhytterapiaan ja muihin vaikuttaviin psykososiaalisiin hoitoihin. Myös nuoriso- ja jengirikollisuuden torjuntaan panostetaan. Nuorisoministerin nimeäminen on yksi, merkittävä muutos. Aiemmin nuorisoasiat ovat olleet pieni sivujuonne OKM:n ministerin salkussa. Nuorisoministerin myötä nuorten asiat saavat arvoisensa painotuksen hallituksen toiminnassa.

Poliisi on avainasemassa puuttumassa nuorten tekemiin rikoksiin, törkeisiin liikenneturvallisuuden vaarantamisiin ja päihteiden käyttöön. Onneksi hallitusohjelmaan on nyt kirjattu merkittävä lisäys poliisin resursseihin. Samalla on tärkeää käydä tiheällä kammalla lävitse poliisin tehtäviä ja kaikki se, mitä voidaan antaa muiden tehtäväksi, myös annetaan. Poliisin on keskityttävä poliisin työhön, lopettaa Kilpi.