Kokoomuksen Marttinen: Hallituksen talous- ja työllisyysohjelma on kunnianhimoisin mitä tässä maassa on nähty

”Velanottoa ryhdytään viimein laittamaan kuriin. Siksi tämä hallitus sopeuttaa julkista taloutta 6 miljardilla eurolla.”



Samalla Marttinen ihmettelee vasemmisto-opposition kesän aikana lausumaa talouspoliittista kritiikkiä.



”Vasemmisto-oppositio on kauhistellut kerta toisensa jälkeen Kokoomuksen vastuullisen talouspolitiikan linjaa. Totuus on kuitenkin se, että talouden kunnostaminen vaatii sekä nykyistä vahvempaa talouskasvua että menoleikkauksia.”



Marttinen nosti esille puheessaan myös suomalaisten peruspalvelut, jotka eivät toimi riittävällä tasolla. Miljardien velanotosta huolimatta suomalaisten perusasioita ei saatu viime hallituskaudella kuntoon.



”Vasemmistohallitus kätilöi Suomeen sote-uudistuksen, joka ei parantanut palveluita tai nopeuttanut hoitoon pääsyä. Itse asiassa on käynyt päinvastoin: Moni suomalainen odottaa tälläkin hetkellä hoitoa ruuhkautuneessa päivystyksessä. Ihmiset eivät edelleenkään pääse odotushuoneesta lääkärille saakka.”



”Hallitus on sopinut, että lääkärin vastaanotosta maksettavaa Kela-korvausta nostetaan. Korvausten nosto on toteutettava mahdollisimman nopeasti. Hoitoa odottavien suomalaisten kärsivällisyyttä on koeteltu jo tarpeeksi. Nyt on päästävä jonoista hoitoon ja voitava valita itselleen sopivin vaihtoehto.”



Myös eduskunnan syksyn aloittavaan tiedonantokeskusteluun yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa Kokoomuksen eduskuntaryhmä lähtee selkeällä viestillä.



”Kokoomus ei hyväksy rasismia missään muodossa ja puolustaa ihmisten yhdenvertaisuutta ja syrjimätöntä kohtelua.”



”Kokoomuksen eduskuntaryhmälle on ehdottoman tärkeää, että hallituksen toimenpideohjelmasta tulee vaikuttava ja kunnianhimoinen.”

_______________



Matias Marttisen Kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa 24.8.2023 pitämä puhe kokonaisuudessaan, (muutokset mahdollisia puhuttaessa):

Arvoisat kollegat, median edustajat, kokousväki,

On suuri ilo nähdä teidät kaikki tänään koolla Kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksen merkeissä! Meitä on täällä suuri joukko, eduskunnan suurin, ja mukana monenlaista osaamista. Talousosaamista, turvallisuusosaamista ja ymmärrystä maamme eri alueiden tilanteesta ja haasteista. Päätä ja sydäntä. Niitä tullaan tarvitsemaan.

Meitä on täällä näin suuri joukko, koska saimme kevään eduskuntavaaleissa suomalaisilta vahvan luottamuksen lähteä ratkomaan isänmaan vaikeaa tilaa. Tähän vastuuseen olemme valmiita.

Kevään ja kesän aikana neuvottelimme kunnianhimoisen, rohkean ja Suomea uudistavan hallitusohjelman. Tämän hallitusohjelman toteuttaminen on nyt meidän tärkein tehtävämme täällä eduskunnassa.

Hyvät kuulijat,

Hyvinvointiyhteiskunnan on oltava totta myös tuleville sukupolville. Tämä edellyttää julkisen talouden ongelmien pikaista korjaamista. Ilman kestävää taloutta meillä ei ole enää maailman parasta peruskoulua. Ilman kestävää taloutta terveyspalvelut eivät toimi. Ilman kestävää taloutta meillä ei ole varaa uskottavaan maanpuolustukseen.

Tämä on syy, miksi me kokoomuslaiset haluamme vakauttaa taloutemme ja laittaa velkaantumisen kuriin. Se on ainoa tie pelastaa suomalainen hyvinvointiyhteiskunta.

Lähdemme ratkomaan Suomen haasteita vaikeista lähtökohdista. Julkinen talous on ajautunut katastrofiuralle. Ilman toimenpiteitä julkisen talouden velanotto on kasvamassa lähes 15 miljardiin vaalikauden lopussa.

Samalla korkojen nousu iskee kovaa talouteemme, kun valtionlainojen korkomenot kasvavat lähes neljään miljardiin euroon vaalikauden loppuun mennessä. Nuo rahat ovat kaikki pois tärkeistä palveluista. Neljällä miljardilla voisimme rakentaa esimerkiksi 21 uutta lastensairaalaa laitteineen päivineen.

Elämme raskaasti yli varojemme. Tämä ei ole Kokoomuksen mielipide, vaan totuus. Muun muassa kansainvälinen valuuttarahasto IMF ja talouspolitiikan arviointineuvosto ovat joutuneet muistuttamaan Suomea taloutemme huolestuttavasta tilasta.

Hyvät kollegat,

Väitän, että hallituksemme talous- ja työllisyysohjelma on kunnianhimoisin, mitä tässä maassa on nähty.

Pääministeri Orpon hallitus pitää tiukasti kiinni hallitusohjelmassa luvatusta sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta. Velanottoa ryhdytään viimein laittamaan kuriin. Siksi tämä hallitus sopeuttaa julkista taloutta 6 miljardilla eurolla.

Tuemme vahvaa talouskasvua ja ennen kaikkea vahvaa työllisyyttä. Se on välttämätöntä hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi.

Tämä pelastustyö alkaa konkreettisesti heti tämän syksyn ensimmäisestä budjettiriihestä, jossa hallituksen talouspolitiikan kunnianhimo tulee näkymään.

Vasemmisto-oppositio on kauhistellut kerta toisensa jälkeen Kokoomuksen vastuullisen talouspolitiikan linjaa. Totuus on kuitenkin se, että talouden kunnostaminen vaatii sekä nykyistä vahvempaa talouskasvua että menoleikkauksia.

SDP esittää toiveunia siitä, että vahvempi kasvu hiipii paikalle ja kuittaa velkoja pois – ei hiivi, eikä kuittaa. Hallituksella ei ole opposition tapaan varaa elää haavemaailmassa. Uskottava talouspolitiikka edellyttää myös suoria säästöjä.

Entinen pääministeripuolue SDP on luetellut liudan syitä, miksi säästöt eivät käy ja mitkä uudistukset pitää jättää tekemättä. Kuulen mielelläni, mikä on SDP:n linja: Jos hallitusohjelman säästökeinot eivät kelpaa, mistä säästetään? Vai onko SDP todella valmis siihen, että luottokorttia vingutetaan surutta tulevien sukupolvien piikkiin.?

Odotan suurella mielenkiinnolla oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjetteja. On täysin vastuutonta nojata odotuksiin ennusteita paremmasta talous- ja työllisyyskehityksestä.

Demareiden esittämät veronkiristykset puolestaan kuristaisivat senkin heiveröisen kasvun, jota Suomelle ennustetaan.

Hyvät ystävät,

Parasta lääkettä taloutemme vaikeaan tilaan on työ.

Nautimme Suomessa pohjoismaisista hyvinvointipalveluista, vaikka meillä ei ole pohjoismaista työllisyysastetta niiden rahoittamiseksi. Ainoa tapa turvata kestävästi hyvinvointiyhteiskuntamme palvelut on pitää huolta siitä, että työikäiset ja -kykyiset suomalaiset ovat töissä.

Me haluamme politiikallamme mahdollistaa 100 000 suomalaiselle työpaikan tämän hallituskauden aikana.

Pohjoismaisen työllisyysasteen saavuttamiseksi hallitus toteuttaa kymmeniä päätöksiä: työntekijöiden palkkaamisen kynnystä madalletaan, paikallista sopimista lisätään, sosiaaliturvaa yksinkertaistetaan. Kevennämme työn verotusta ja parannamme yli 65-vuotiaiden kannustimia työntekoon. Työperäistä maahanmuuttoa sujuvoitetaan

Olemme Suomessa jälkijunassa työmarkkinauudistusten osalta. Keskeisissä kilpailijamaissamme vastaavat uudistukset on toteutettu vuosikymmeniä sitten – pääasiassa demarivetoisesti paikallisten sosiaalidemokraattien johdolla.

Kokoomuksen johdolla paikallista sopimista laajennetaan tällä vaalikaudella merkittävästi. Paikallisen sopimisen uudistukset tuovat maamme pienille- ja keskisuurille yrityksille mahdollisuuden työllistää suomalaisia entistä helpommin ja joustavammin. Tässä yhtälössä voittavat niin yritykset kuin työnhakijat.

Kokoomus haluaa rakentaa Suomeen maailman parasta työelämää. Sellaista, jossa suomalaiset jaksavat ja voivat hyvin. Emme halua, että työnteko on suomalaisille vain pakollinen paha. Työ tuo merkityksellistä sisältöä elämäämme. Työ on myös parasta sosiaaliturvaa. Jokainen uusi työpaikka vähentää osattomuutta ja riskiä elää köyhyydessä.

Panostamme työllistämisen lisäksi merkittävästi talouskasvuun ja Suomen tulevaisuuteen. Hallitus lisää tutkimuksen ja tuotekehityksen rahoitusta yli miljardilla eurolla vuoden 2027 tasossa.

Samalla hallitus lisää reilua kilpailua muun muassa alkoholipolitiikassa, raideliikenteessä ja julkisissa hankinoissa. Hallitus rakentaa Suomesta puhtaan energian edelläkävijän. Emme jää odottamaan talouskasvun syntymistä itsestään, vaan puramme turhaa sääntelyä ja luomme edellytykset kasvulle.

Hyvät kuulijat,

Viimeisten vuosien aikana olemme joutuneet huomaamaan, että myös yhteiskuntamme peruspalvelut eivät toimi riittävästi. Miljardien velanotosta huolimatta suomalaisten perusasioita ei saatu viime hallituskaudella kuntoon.

Ensinnäkin vasemmistohallitus kätilöi Suomeen sote-uudistuksen, joka ei parantanut palveluita tai nopeuttanut hoitoon pääsyä. Itse asiassa on käynyt päinvastoin: Moni suomalainen odottaa tälläkin hetkellä hoitoa ruuhkautuneessa päivystyksessä. Ihmiset eivät edelleenkään pääse odotushuoneesta lääkärille saakka.

Siksi hallitus on sopinut, että lääkärin vastaanotosta maksettavaa Kela-korvausta nostetaan. Korvausten nosto on toteutettava mahdollisimman nopeasti. Hoitoa odottavien suomalaisten kärsivällisyyttä on koeteltu jo tarpeeksi. Ihmisten on päästävä nyt jonoista hoitoon ja voitava valita itselleen sopivin vaihtoehto.

Suomen tulee olla turvallinen paikka jokaiselle. Hallitus panostaa poliisin resursseihin ja nostaa poliisien määrää 8000 henkeen vaalikauden loppuun mennessä. Ruotsin paikoin levottomiksi muuttuneet asuinalueet ovat aiheuttaneet suomalaisissa huolta. Samanlainen kehitys ei saa toistua Suomessa. Hallitus laatii tämän vuoden loppuun mennessä laajan toimenpideohjelman, jolla katkaistaan nuoriso- ja jengirikollisuuden lisääntyminen Suomessa.

Sisäisen turvallisuuden lisäksi myös ulkoinen turvallisuus ja suomalainen maanpuolustus on huomioitu vastaamaan muuttuvaan turvallisuustilanteeseen. Hallitus on sitoutunut ylläpitämään puolustusmenot kaudellansa Naton tavoitteen mukaisella kahden prosentin tasolla suhteessa bruttokansantuotteeseen. Hallitus jatkaa Ukrainan tukemista. Korostan tätä näin Ukrainan kansallispäivänä. Ukrainan asia on meidän.

Hallitus tulee panostamaan myös peruskouluun. Viesti monilta opettajilta on ollut, että aikaa ei riitä opettamiseen ja työtaakka on kasvanut kohtuuttoman suureksi. Hallitus tekee suurimmat pysyvät panostukset peruskouluun, jonka määrärahoja lisätään 200 miljoonalla eurolla. Tämä suunnataan oppimisen tukeen ja peruskoulun alaluokkien opetustuntien määrää lisätään 2-3 tunnilla.

Me haluamme, että jokainen lapsi ja nuori saa hyvät perustaidot peruskoulusta jatko-opintojaan varten.

Vaalimme suomalaista luontoa, myös vesiluontoa. Suojelemme Suomen vesistöjä ja etenkin haavoittuvaa Saaristomerta. Palautamme vesistöjä luonnontilaan ja puramme vähämerkityksellisiä vesivoimaloita. Heinäveden Palokin koskien ennallistamisesta kiittää niin uhanalaiset kalakannat kuin alueen kestävä matkailu.

Hyvät kuulijat,

Eduskunnan syksy käynnistyy aivan pian. Edessämme on työntäyteinen syyskausi, kun hallitusohjelman toimeenpano alkaa ja ensimmäiset esitykset tulevat eduskunnan käsittelyyn.

Sen aluksi, ensimmäisellä viikolla, käydään tiedonantokeskustelu yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Kokoomus ei hyväksy rasismia missään muodossa ja puolustaa ihmisten yhdenvertaisuutta ja syrjimätöntä kohtelua. Demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien puolustaminen ovat yli satavuotiaan kansanliikkeemme keskiössä. Tähän myös hallitus on tiukasti sitoutunut hallitusohjelmassaan. Me voimme vaikuttaa vain tulevaisuuteen, siihen, minkälaiseksi Suomea rakennetaan tulevaisuudessa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmälle on erittäin tärkeää, että hallituksen toimenpideohjelmasta tulee vaikuttava ja kunnianhimoinen.

Tiedän, että kaikki hallituspuolueet ovat yhtä mieltä siitä, että hallitusohjelmalla vastataan meitä kohtaaviin haasteisiin. Suomen taloustilanne on vaikea, Euroopassa käydään yhä sotaa ja itänaapurimme toimii uhkaavasti. Hallituspuolueilla on yhteinen tahtotila kantaa vastuuta Suomesta ja suomalaisista.

Suurten ongelmien äärellä painotan rakentavan työotteen ja yhteistyön merkitystä kaikkien puolueiden kesken eduskunnassa.

Hyvät ystävät,

Kevään eduskuntavaaleissa suomalaiset äänestivät muutoksen puolesta. Me annoimme lupauksen kestävämmästä tulevaisuudesta. Siitä, että hyvinvointiyhteiskunnan palvelut turvataan ja että ikäihmisistä pidetään huolta. Siitä, että jokainen suomalainen voi elää turvallista arkea. Siitä, että ihmiset saavat työtä ja toimeentuloa. Siitä, että ihmisillä on toivoa paremmasta huomisesta.



Tätä työtä me hyvät kollegat olemme nyt tekemässä. Edessä on paljon vaikeita päätöksiä ja tilanteita, mutta kyllä nämä päätökset olisi tehty jo aikaisemmin, jos ne helppoja olisivat. Meillä on suomalaisten vaaleissa antama vahva luottamus työllemme.

Nyt on aika kääriä hihat ja ryhtyä töihin!