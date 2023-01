Kokoomuksen Marttinen: Osakesäästötilin uudistaminen hallitusohjelmaan – talletuskatto historiaan

Kokoomuksen eduskuntaryhmän verovastaava, kansanedustaja Matias Marttinen vaatii, että osakesäästötilin talletuskaton poistaminen kirjataan seuraavaan hallitusohjelmaan. Lisäksi Marttinen esittää osakesäästötiliin muutosta, joka mahdollistaisi osakkeiden lisäksi myös muiden sijoitustuotteiden sisällyttämisen osakesäästötilille. Esimerkiksi rahastosijoittamisen onnistuisi jatkossa myös osakesäästötilin kautta.

“Osakesäästötilistä on tullut nopeasti erittäin suosittu piensijoittajien keskuudessa. Tilien käyttöönotto on selvästi laskenut tavallisten suomalaisten kynnystä säästää ja sijoittaa osakkeisiin – ja hyvä niin. Suomi tarvitsee lisää kansankapitalismia. On hyvä, että pörssiomistus on jakautunut mahdollisimman laajalle joukolle tavallisia suomalaisia, eikä vain institutionaalisille sijoittajille ja muutamille varakkaille suvuille”, Marttinen sanoo.

Pääministeri Juha Sipilän hallitus päätti osakesäästötilin käyttöönotosta kokoomuksen aloitteesta vuonna 2018. Laki osakesäästötilistä tuli voimaan 1.1.2020. Tilejä on avattu vuoden 2023 alkuun mennessä jo yli 300 000 suomalaiselle.

“Kokoomus haluaa, että jokaisella suomalaisella on mahdollisuus ja rohkeus säästää ja sijoittaa rahojaan. Pienilläkin summilla pääsee hyvin alkuun. Usein kyse on tiedon ja uskalluksen puutteesta. Säästämisen ja sijoittamisen hyödyistä pitäisi puhua enemmän jo peruskoulussa”, Marttinen sanoo.

Marttinen esittää myös, että jokaiselle Suomessa vakituisesti asuvalle lapselle avataan osakesäästötili, jolle valtio lahjoittaa 500 euroa.

“Olisi valtava askel kansankapitalismin tiellä, jos jokainen vastasyntynyt suomalainen saisi valtiolta alkupääoman omalle osakesäästötililleen. Sen varojen sijoittamisesta päättäisivät vanhemmat, joille annettaisiin äityispakkauksen mukana sijoitusmateriaalia opiskeltavaksi”, Marttinen avaa.

“Säästäminen ja sijoittaminen on paitsi yksittäisten kansalaisten oma etu myös koko Suomen kansantalouden etu. On tärkeää, että sijoittaminen on suosittua ja arkipäiväistä, eikä vain pienen piirin toimintaa. Pankkitalletusten ohjautuminen rahastoihin ja osakkeisiin kasvattaa suomalaisten varallisuutta ja lopulta myös verotuloja”, Marttinen sanoo.