Kokoomuksen Marttinen: Pääministerin ei pidä kyseenalaistaa keskuspankin itsenäisyyttä

Kokoomuksen Marttinen: Valtiovarainministeri Saarikon puheet ja teot ristiriidassa 29.9.2022 12:03:55 EEST | Tiedote

Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskuntaryhmän verovastaava Matias Marttinen syyttää valtiovarainministeri Annika Saarikkoa (Kesk.) veropoliittisten puheiden ja tekojen ristiriidasta. Saarikko on liputtanut verotuksen keventämisen puolesta, mutta suunta on ollut päinvastainen. Hallitus on kiristämässä työn verotusta ensi vuodelle.