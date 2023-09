Kokoomuksen Marttinen: Suomen hallitus ei hyväksy syrjintää tai rasismia millään tavoin

Arvoisa puhemies,

Hallituksen tiedonanto yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä tarttuu vakavaan aiheeseen. Rasismi ei ole Suomessa uusi ilmiö, mutta se on valitettavasti yhä todellisuutta liian monelle Suomessa asuvalle.

Kyse on ihmisten elämästä ja heidän arjessa kohtaamastaan syrjinnästä. Perheenjäsenten, ystävien ja rakkaiden väärinkohtelusta.

Samalla rasismi jakaa yhteiskuntia kahtia. Se sulkee osan ihmisistä ulos. Asettaa yhteiskunnan jäsenet eriarvoiseen asemaan.

Tämä kykenemättömyys hyväksyä toista ihmistä ja kohdata häntä kunnioituksella luo vaarallista vastakkainasettelua keskuuteemme. Meillä ei ole pienenä kansankuntana varaa minkäänlaiseen vastakkainasetteluun.

Tänään käytävässä keskustelussa on loppujen lopuksi kyse siitä, miten me kykenemme tätä vastakkainasettelua estämään. Kyse on siitä, että Suomen hallitus ja koko eduskunta sitoutuvat yhdessä syrjimättömyyden edistämiseen ja rasisminvastaiseen työhön Suomessa.

Arvoisa puhemies,

Tänään käymämme keskustelu on ensimmäinen kerta, kun hallitus tuo eduskunnan käsiteltäväksi yhdenvertaisuutta ja rasismia koskevan tiedonannon. Nyt koko eduskunta pääsee käymään laaja-alaisen ja kattavan keskustelun yhdenvertaisuuden toteutumisesta suomalaisessa yhteiskunnassa.

On hyvä asia, että rasismista ja syrjinnästä nyt keskustellaan. Vain nostamalla ongelmat esiin, niihin voidaan puuttua.

Tiedonanto lähettää koko suomalaiselle yhteiskunnalle selkeän viestin. Suomen hallitus ei hyväksy syrjintää tai rasismia millään tavoin.

Tiedonanto on vahva viesti myös kansainvälisesti. Suomi ei muutu, eikä käänny sisäänpäin. Suomi ei muutu, eikä käänny.

Hallitus on sitoutunut täysimääräisesti tiedonannon ja sen toimenpideohjelman toteuttamiseen. Pääministerin päätös toimenpideohjelman toteuttamisen johtamisesta osoittaa asian tärkeyden maamme hallitukselle sekä koko Suomelle.

Arvoisa puhemies,

Tiedonanto jatkaa Suomessa pitkään tehtyä arvokasta työtä syrjinnän ja rasismin estämiseksi.

Rasismia ei voida ratkaista eduskunnassa yhdellä tiedonannolla tai päätöksellä, vaan työtä on tehtävä jatkuvasti.

Hallitus on tiedonantoa valmistellessaan kuullut yli sataa suomalaisen yhteiskunnan tahoa ja käynyt läpi laajasti eri toimenpiteitä. Tiedonanto on toimenpiteiltään monipuolinen ja kattava. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on tyytyväinen tiedonantoon.

Arvoisa puhemies,

Hallituksen tiedonannon toimenpiteet vahvistavat hallitusohjelman mukaisesti työelämän tasa-arvoa. Hallitus muun muassa toteuttaa toimintaohjelman työelämässä aliedustettujen ryhmien, kuten maahanmuuttajanaisten työelämään osallistumisen lisäämiseksi.

Tämän lisäksi hallitus kiristää työntekijöihin kohdistuvista väärinkäytöksistä määrättäviä rangaistuksia. Hallitus tukee työelämän syrjimättömyyttä ja monimuotoisuutta sisällyttämällä yrityspalveluihin monimuotoista rekrytointia tukevia palveluita.

Hallitus selvittää mahdollisuudet natsismin ja kommunismin symbolien käytön kriminalisointiin silloin, kun niitä käytetään aatteiden edistämistä tavoitellen. Suomessa ei ole sijaa minkäänlaiselle ääriajattelulle, ja meidän on yhdessä asetuttava vastustamaan sitä.

Hallitus toteuttaa kaudellaan koko koulutusjärjestelmän kattavan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämisohjelman. Hallitus myös nostaa maahanmuuttajataustaisten lasten osallistumisastetta varhaiskasvatuksessa. Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla lähtökohdistaan riippumatta yhtäläiset mahdollisuudet.

Hallitus käynnistää rasismin vastaisen kampanjan valtioneuvoston kanslian johdolla. Kampanja toteutetaan yhdessä työmarkkinajärjestöjen, urheilu-, kulttuuri- ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Yhdenvertaisuuden edistäminen on koko yhteiskunnan yhteinen asia ja siksi on tärkeää, että kaikki suomalaiset kutsutaan mukaan rasisminvastaiseen työhön.

Arvoisa puhemies,

Rasismin ja syrjinnän vastustaminen on Kokoomukselle päivänselvä asia. Kokoomus on yli satavuotta vanha kansanliike, joka on rakennettu demokratian, oikeusvaltion ja yksilön vapauden pohjalle. Kokoomuslaiset ovat läpi vuosikymmenten rakentaneet Suomesta vapaata yhteiskuntaa, jossa jokaisella on jakamattomat ihmisoikeudet.

Me teemme töitä sen eteen, että mahdollisuuksien tasa-arvo toteutuu Suomessa. Jokaisella on taustastaan riippumatta oltava mahdollisuus elää hyvää ja turvallista elämää. Kokoomuslaiseen arvomaailmaan ei yksinkertaisesti mahdu minkäänlaisen epäasiallisen käytöksen, syrjinnän tai rasismin hyväksyminen.

Kaikki nämä arvot ovat kantaneet Kokoomusta yli sata vuotta ja niiden pohjalle me perustamme politiikkamme edelleen.

Arvoisa puhemies,

Me rakennamme sellaista Suomea, jossa jokainen on samanarvoinen ja ketään ei suljeta ulos. Suomea, jossa yhä harvempi ihminen joutuu kohtaamaan rasismia ja syrjintää.

Vastuu yhdenvertaisemman Suomen rakentamisesta kuuluu meistä jokaiselle. Kaikille Suomessa asuville.

Toivon, että koko eduskunta voi yhdessä tarttua tähän työhön. Yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistäminen on yhteinen asiamme.