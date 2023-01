Kokoomuksen Mia Laiho: Turvallisuusalan väärinkäytöksiin ja valvontaan puututtava

(Linkki kirjalliseen kysymykseen KK 660/2022 vp)



Poliisi on kertonut pääkaupunkiseudulla pääradan varressa tapahtuneista eriasteisista pahoinpitelyistä liittyen järjestyksenvalvojien toimintaan ja voimankäyttöön. Itä-Uudenmaan poliisi epäilee, että järjestyksenvalvojat ovat syyllistyneet tähän mennessä yhteensä jo 24 pahoinpitelyyn.

”Ilmi nousseet tapaukset ovat järkyttäviä ja vaikuttavat olevan vain jäävuoren huippu. Miten väkivalta ja aseman väärinkäytökset ovat voineet jatkua näin pitkään ja niihin ei ole puututtu?”, kysyy edustaja Laiho.

Helsingin sanomien selvityksen perusteella ainakin viidellä Helsingin seudun juna-asemia valvoneella turvallisuusyrityksen palkkalistoilla olleella vartijalla on lainvoimainen väkivaltarikostuomio.

”Kyllähän tässä herää kysymys millä perustein väkivaltarikostuomion saanut henkilö voi jatkaa järjestyksenvalvojan tai vartijan tehtävissä. Vartijan tai järjestyksenvalvojan tehtävässä käytetään merkittävää valtaa, ja siinä tehtävässä ei voi sallia minkäänlaisia ylilyöntejä”, toteaa Laiho.

Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista, Finlex 2015 määrää turvallisuusalan koulutuksesta, vaatimuksista, valvonnasta ja muusta alaan liittyvästä lainsäädännöstä. Lain mukaan vartioimistehtävät on suoritettava aiheuttamatta suurempaa vahinkoa tai haittaa kuin on välttämätöntä tehtävien suorittamiseksi. Kenenkään oikeuksiin ei saa puuttua enempää kuin tehtävien suorittamiseksi on välttämätöntä.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan järjestyksenvalvojat ovat kohdistaneet valvottaviin liiallista väkivaltaa ja nöyryyttämistä ja kyse ei ole ollut vain yksittäisistä tapauksista.

”Oleellista on, että alalle valikoituvat vain siihen soveltuvat henkilöt. Miten soveltuvuutta alalle käytännössä arvioidaan ja jos koulutuksen aikana huomataan koulutettavassa aggressiivistyyppistä käytöstä tai asenneongelmaa, puututaanko niihin? Ja mikä on koulutuksen taso? Tämä kokonaisuus pitää läpivalaista alkaen koulutuksesta alan valvontaan”, vaatii Laiho.

”Poliisitutkinta yksin ei riitä väärinkäytösten kitkemiseksi. Mielestäni on välttämättömänä perustaa selvitysryhmä arvioimaan turvallisuusalan koulutuksen ja alan yritysten valvonnan riittävyyttä ja korjaustarpeita. Vain siten alalla ammattimaisesti ja hyvin työtään tekevät työntekijät ja yritykset voivat jatkaa työtään ja kansalaisten luottamus alaa kohtaan voi palautua ”, päättää Laiho.