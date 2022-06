Kokoomuksen Multala: Hallituksen suunnitelmissa velkasuhde jatkaa kasvuaan

Muutokset mahdollisia puhuttaessa

Arvoisa puhemies!

Ukrainan sota on kiinnittänyt huomiomme huoltovarmuuteen ja omavaraisuuteen. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö nosti osana kultarantakeskustelujen haastatteluja tärkeän huolen esiin siitä, kuinka talousvaikeudet ovat myös turvallisuusvaikeuksia:

”Meidän taloutemme ei ole pitkään aikaan ollut kummallisessa kunnossa. Siihen pitäisi nyt kovasti kiinnittää huomiota. Nimittäin kaikki nämä talouden rasitukset saattavat iskeä lujaa tavallisiin ihmisiin. Silloin me joudumme turvallisuustekijänä näkemään tällaisen yhteiskunnallisen koheesion, joka on aivan välttämätön ja joka on meidän vahvuutemme eli pitää kaikki mukana. Tähän olisi nyt korkea aika kiinnittää kovasti huomiota.”

Kun huolehdimme talouden perustasta, on meillä kykyä kantaa yhteiskunta yli nykyisistä ja tulevista kriiseistä – olipa kyse koronasta, sodasta tai hintojen noususta.

Julkisen talouden kestävyyden mureneminen murentaa hyvinvointiyhteiskunnan keskeisen peruspilarin; kyvyn huolehtia taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristöllisestä kestävyydestä. Se tarkoittaa luopumista kyvystä ratkaista ilmastonmuutoksen kaltaisia globaaleja haasteita tai tukea ihmisiä taloudellisissa haasteissa kohoavien hintojen edessä. Siksi me Kokoomuksessa haluamme puhua taloudesta.

Julkisen talouden suunnitelmassa jatkuvaan velkaantumiseen ei tule muutosta. Velkasuhde jatkaa kasvuaan samalla, kun korkomenot ovat kääntyneet nousuun. Me jaamme presidentin vakavan huolen.

Velkaantumiskehityksen kääntämiseksi tarvitsemme suunnitelman. Siksi pyydän kaikkia puolueita kertomaan omat keinonsa ja aikataulun velkaantumisen pysäyttämiseksi. Oletteko valmiita sitoutumaan talouspolitiikan arviointineuvoston ehdotukseen parlamentaarisesta sopimuksesta, joka johtaisi vakaaseen talouteen? Me olemme.

Arvoisa puhemies,

Vaalikauden talouspolitiikan kädenjälki alkaa olla selvä - eikä jälki ole kaunista.

Talouden kriisinkestävyyden pohja murenee. Menot eivät ole palautuneet koronaa edeltävälle tasolle, vaan jatkavat kasvua uudelta, korkeammalta tasolta. Liikkumavara tulevaisuuden kriiseissä vähenee.

Hallitus käyttää perusteena velkaantumiselle koronaa tai sotaa. On totta, että terveysturvallisuus ja turvallisuus ovat vaatineet mittaviakin panostuksia. Niitä mekin olemme tukeneet.

ETLA laski, että hallitus on lisännyt menoja peräti 30 miljardilla vaalikauden aikana. Näistä peräti 11 miljardia euroa on sellaisia, jotka eivät liity koronaan tai sotaan. Kolmasosa menolisäyksistä on siis muita kuin poikkeuksellisista tilanteista johtuvia.

Valtion alijäämä on jatkumassa noin seitsemän miljardin euron suuruisena aina vuoteen 2026 saakka. Ei alijäämä ole seitsemän miljardia sodan tai korona takia, vaan siksi, ettei hallitus ole toteuttanut lupaustaan lopettaa tulevien sukupolvien kustannuksella elämistä.

Arvoisa puhemies,

Talouden kriisinkestävyyden murenemisen kannalta hallituksen päätös rikkoa budjettikehykset lienee kaikista huolestuttavin. Kehysjärjestelmä on ollut veronmaksajien turvana tuhlailevilta poliitikoilta.

Tällä kertaa kehyksiin tehtiin muuttuneen turvallisuustilanteen vuoksi poikkeuslauseke. On selvää, että turvallisuustilanteen vaativat panostukset eivät voi kompastua budjettitekniikkaan.

Poikkeuskirjauksen oikeutus kuitenkin perustuu siihen, että jokainen sen piiriin kuuluva meno on tiukoin kriteerein määriteltävissä turvallisuustilanteen kautta. Nyt näin ei ole. Esimerkiksi varautumisen ministerityöryhmän yli 800 miljoonan paketin useita kohtia on mahdotonta nähdä turvallisuustilanteen takia välttämättömiksi.

Arvoisa puhemies,

Valtiossa, jossa ihmiset voivat hyvin, tavoitteena on aina auttaa ihminen jaloilleen ja eteenpäin, ei pitää häntä paikallaan. Heistä, jotka apua tarvitsevat, pidämme huolta. Veroeuroja tulee lisää, kun talous ja työllisyys kasvaa.

Siksi Kokoomus on toistuvasti esittänyt noin miljardin veronkevennyksiä ihmisten ostovoiman turvaamiseksi. Siksi olemme esittäneet vaihtoehtobudjeteissamme esimerkiksi koulutuksen pätkärahojen muuttamista pysyviksi. Siksi olemme esittäneet mittavia työllisyysreformeja.

Arvoisa hallitus, velkavetoiselle valtiokeskeiselle politiikallenne on vaihtoehto, ja se on Kokoomuksen ihmiskeskeinen tie, jonka valinnat näkyvät vaihtoehtobudjeteissamme. Kokoomus haluaa, että Suomen talous kasvaa. Kasvun kaava tarkoittaa, että panostamme osaamisen ja innovaatioihin, edistämme työtä ja yrittäjyyttä ja huolehdimme oikeudenmukaisesta verotuksesta.

Eiköhän siis lähdetä yhdessä rakentamaan valtiota, jossa ihmiset voivat hyvin. Hyvinvoivien ihmisten toimeliaisuudesta se yhteinen hyvä sitten seuraa.

