Kokoomuksen Mykkänen: Mikä on SDP:n talouspolitiikan linja?

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan, kansanedustaja Kai Mykkäsen mukaan Kokoomuksen ehdotus julkisen talouden sopeutustarpeesta pohjautuu talouspolitiikan arviointineuvoston suositukseen. Viimeisimmän raportin mukaan kestävälle velkatasolle päästäisiin, jos vuosittain sopeutettaisiin määrällä, joka vastaa 0,2-0,4 % talouden koosta. SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen moitti suositeltua politiikkaa typeräksi. Mykkänen huomauttaa, että demarijohtoinen hallitus on itse nimittänyt arviointineuvoston.

“Maltillinen vuosittainen julkisen talouden sopeutus on ollut arviointineuvoston suosituksena jo joitain vuosia. Demareiden mielestä maan parhaiden asiantuntijoiden talouspolitiikan suositukset ovat siis typeriä. Jos asiantuntijatieto ei kelpaa päätöksen pohjaksi, niin odotan heidän paljastavan omat tavoitteensa. Kuinka kauan velkaantumista pitää SDP:n mielestä vielä jatkaa?” Mykkänen kysyy.

“Ilmeisesti Mäkysen mukaan SDP ei ole valmis tekemään sellaista typerää politiikkaa, joka lopettaa jatkuvan velaksi elämisen. Ihmettelen, miksi hyvinvointipalveluiden taloudellisen pohjan romahtamisen estäminen on heidän mielestä typerää. Luulin, että SDP kannattaa hyvinvointipalveluita”, Mykkänen sanoo.

Demareilla on Mykkäsen mukaan ollut ennenkin vaikeuksia suhtautua talouden realiteetteihin.

“Kritiikkiä on totuttu kuulemaan esimerkiksi valtiovarainministeriön virkavastuulla valmisteltuun asiantuntijatietoon. Kuluneella kaudella hallitus on lennättänyt asiantuntijoita toiselta puolen maailmaa kertomaan demareille sopivia suosituksia. On kieltämättä vaikeaa muodostaa yhteistä talouspolitiikan linjaa, jos faktat eivät kelpaa - olivat ne miten ikäviä tahansa”, Mykkänen sanoo.

Mykkänen huomauttaa, että valtiovarainministeriön mukaan julkisia menoja on tänä vuonna 145 miljardia euroa. Vuodelle 2023 kasvua on yli seitsemän miljardia. Mykkäsen mukaan talouspolitiikan tavoitteena tulisi olla menojen kasvun jarruttaminen tulojen kasvua hitaammaksi.

“145 miljardista eurosta yhden säästäminen on SDP:n mielestä typerää. Demareille tuntuu olevan kauhistuttava ajatus, jos menot kasvaisivatkin seitsemän miljardin euron sijasta kuusi. Valitettavasti tällaisilla kommenteilla kollegat antavat talouspolitiikastaan kansalaisille todella kyvyttömän kuvan”, Mykkänen sanoo.

“Autan kollegoja hahmottamaan mittaluokkaa. Vuosittaisen säästötarpeen mittakaava on sama, kuin jos keskituloinen suomalainen säästäisi noin 22 euroa kuukaudessa. Jos kotitalouksissa pystytään säästämään seitsemän tuhannesosaa menoista, kyllä julkisessa taloudessa täytyy kyetä samaan”, Mykkänen päättää.