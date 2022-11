Kokoomuksen Mykkänen on pettynyt SDP:n talouslinjauksiin: jatkuva velkaantuminen vie hyvinvointipalvelut haaksirikkoon varmasti

Kokoomuksen Sarkomaa: Yrityslähestymiskielto lisäkeinoksi puuttua toistuviin myymälävarkauksiin ja häiriökäyttäytymiseen 19.11.2022 10:56:22 EET | Tiedote

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sari Sarkomaa ehdottaa yrityslähestymiskieltoa keinoksi puuttua toistuviin myymälävarkauksiin, vakavaan väkivaltaan ja sen uhkaan kaupoissa. Sarkomaa jättää eduskunnassa asiasta toimenpidealoitteen, jossa esitetään lainsäädännön valmistelun aloittamista. Ruotsissa yrityslähestymiskielto on ollut voimassa vuoden 2021 maaliskuusta lähtien. Ruotsin Svensk Handelin mukaan asetettu kielto on ollut tehokas, sillä 75 prosenttia kiellon saaneista henkilöistä ei ole uhmannut kieltoa ja on pysynyt poissa kaupan tiloista.