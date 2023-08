Kokoomuksen puoluehallitus päätti pyytää Alexander Stubbia puolueen presidentinvaaliehdokkaaksi

Kokoomuksen puoluehallitus valtuutti yksimielisesti puheenjohtaja Petteri Orpon pyytämään professori Alexander Stubbia kokoomuksen presidenttiehdokkaaksi. Maanantaina Helsingissä koolla ollut puoluehallitus ei esitä neuvoa antavan jäsenäänestyksen järjestämistä presidenttiehdokkaasta.

"Puoluehallitus kävi presidenttiehdokkaasta hyvän ja perusteellisen keskustelun ja päätyi tähän ratkaisuun. Stubb olisi kokoomukselle erinomainen ehdokas, toivon hänen vastaavan pyyntöön myönteisesti", Orpo sanoo.

Stubb on Firenzessä toimivan EU-yliopiston professori. Hän on ollut aiemmin mm. Suomen pääministeri, ulkoministeri, Euroopan investointipankin varapääjohtaja, kansanedustaja, europarlamentaarikko ja ulkoministeriön virkamies sekä kokoomuksen puheenjohtaja. Kansainvälisen kokemuksensa ja kielitaitonsa lisäksi Stubbilla on poikkeuksellisen laaja kansainvälinen verkosto. Hän on koulutukseltaan filosofian tohtori (kansainvälisessä politiikka).

Orpo sanoo olevansa tyytyväinen siihen, että puolueen presidenttiehdokkuus on herättänyt kiinnostusta.

"Tasavallan presidentin tehtävä on vastuullinen ja vaativa erityisesti nyt, kun turvallisuuspoliittinen ympäristömme on pysyvästi muuttunut. Arvostan sitä, että kokoomuksesta löytyy valmiutta harkita ehdokkuutta vaativiin tehtäviin", Orpo sanoo.