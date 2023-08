Kokoomuksen puoluekokous nimeää presidenttiehdokkaan 28.10.

Kokoomuksen puoluehallitus esittää ylimääräiselle puoluekokoukselle professori Alexander Stubbin nimeämistä puolueen presidenttiehdokkaaksi. Ylimääräinen puoluekokous järjestetään Espoon Dipolissa 28. lokakuuta klo 14 alkaen.

Puoluehallitus kokoontui lauantaina Helsingissä.

Lauantaina Helsingissä on myös kokoomuksen puoluepäivä. Puoluepäivän ohjelmassa on mm. presidenttiehdokkaaksi lupautuneen Stubbin esittäytyminen puolueväelle ja keskustelua ajankohtaisista poliittisista asioista.